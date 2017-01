Avgiftene øker i Melhus

De kommunale avgiftene øker i 2017 etter at Melhus kommunestyre har vedtatt avgiftsøkning.

Byggesak

Rådmannen hadde foreslått å øke byggesaksgebyrene med 10 prosent for å skaffe inntekter til flere ansatte innen byggesak og teknisk avdeling. Melhus kommune har hatt byggesakskø, og rådmannen foreslo å øke gebyrene kraftig for å få flere ansatte som kan behandle sakene. Rådmannen foreslo også å øke årsavgifta for vann med 10 prosent, og like stor økning for tilknytningsavgifta for vann.

Kommunestyret valgte ikke å følge rådmannens forslag, og det blir dermed ikke så kraftig økning. I stedet ønsker kommunestyret at det skal gjennomføres en kvalitetssikring internt i kommunen der en ser på rutiner og bemanning opp mot andre kommuner. Gebyrøkninga for byggesak og teknisk skal ikke økes mer enn den generelle prisveksten, og settes til tre prosent ifølge vedtaket.

Eiendomsskatten

Eiendomsskatten skal fortsatt være på to promille på boligeiendommer, fritidseiendommer og boligdelen av landbrukseiendommer. For næringseiendommer, verker og bruk blir satsen for eiendomsskatt på sju promille.

Feieavgifta

Gauldal brann og redning har også et gebyrregulativ. Der vil tilsyn med fyringsanlegg koste 166 kroner i året for den som har tilsyn hvert åttende år, 221 kroner for den som har tilsyn hvert sjette år og 308 kroner for den som har tilsyn hvert fjerde år. Feiing koster 75 kroner i året for den som får feiing hvert åttende år, 100 kroner pr. år for feiing pr. sjette år, 151 kroner i året for feiing hvert fjerde år, 302 kroner pr. år for feiing annethvert år og 602 kroner for feiing hvert år.

Renovasjon

Envina øker renovasjonsgebyr med 2,5 prosent, og det vil koste 3493 kroner i året for å få et abonnement på 140 liter. Melhusbyggene må i tillegg betale 65,58 kroner i året for å finansiere den mobile miljøstasjonen på Korsvegen.

Vann og avløp

Årsavgifta for vann og tilknytningsavgifta for vann øker med 10 prosent. For kloakk øker årsavgifta og tilknytningsavgifta med 5 prosent. For septikk er det ingen økning.

SFO og barnehage

SFO-prisen øker med 3 prosent. Maksprisen i barnehager øker med 2,8 prosent, og dette utgjør 2730 kroner for en helplass fra nyttår.

Helse og omsorg

Det er også avgifter for tjenester innen helse- og omsorg. Får en mat tilbrakt eller får middag på dagsenter, koster en middagsporsjon 91 kroner.

Hjemmehjelp koster 200 kroner pr. time for den som har under 2 G i inntekt, mens den er på 413 kroner timen for den som har inntekt over 2 G. Trygghetsalarm er gratis.

Det er egenandel på opphold i sykehjem/institusjon, og denne skal ifølge kommunens oversikt ikke overstige 1.178 millioner kroner pr. år.

