Mange vil trene mer i 2017

Oslo (NTB): Nesten én av tre sier de planlegger å trene mer i 2017, mens en firedel vil spise sunnere i året som kommer. For mange vil trikset for å lykkes være å senke ambisjonene, mener Helsedirektoratet.

– Det er flott at mange ser på det nye året som en anledning til å lage nye vaner. Men mange legger lista for høyt og risikerer å ramle av. Ikke gå for hardt ut!, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

31 prosent sier de går med planer om å trene mer etter nyttår, ifølge en undersøkelse Nordstat har gjennomført for Helsedirektoratet i jula.

Helsedirektoratet anbefaler at heller enn å gå hardt ut fra start, så burde man finne en aktivitetsform man kan leve med ut året.

Det samme tipset gjelder også for de av oss som har et mål om å gå ned noen kilo i 2017.

– Juleferien er ikke tid for å telle kalorier. Men nå som vi begynner på et nytt år, kan man kanskje tenke litt på hvilke vaner man vil ha i det neste året, sier Granlund. (©NTB)