Har fryktet ras

- Jeg har bestandig vært redd for mælen hver bidige vår. Grunnen har gynget når vi har gått på den, sier Hanna Aunan.

Ble varslet av nabo

Sent fredag kveld fikk hun tekstmelding fra en nabo om at det hadde gått et ras fra skråninga like ved huset hennes. Jordraset dekket halve veibanen på fylkesveien på Kvål. Svevia er i dag i gang med å rydde opp, og Aunan venter spent på beskjeden fra geologen om det er trygt å bo på kanten lenger opp.

Deler av mælen nedenfor garasjen hennes har rast ut, og garasjen står ved kanten av rasområdet. Trær er blitt revet med i jordraset.

Aunan har bodd i eneboligen i seks år, og hun forteller at hun og naboer har rensket opp i blant annet en kum, for å være forberedt på store vannmengder. Med de høye temperaturene som har vært de siste dagene, har det vært som en vårdag med snøsmelting og mye vann her og der. I tillegg har det regnet mye.

- Jeg tror ikke det er fare for eneboligen, men garasjen står på kanten, sier Aunan.

Ventet på informasjon

Da Trønderbladet møtte henne i 11-tida på nyttårsaften, hadde geologen ikke kommet ennå. Aunan forteller at hun ikke har fått noe beskjed om det er trygt å bo i huset selv om hun er nærmeste nabo til rasområdet.

Entreprenøren Svevia rydder med gravemaskin, og kjører vekk de bløte jordmassene. Flere steder på Kvål er det kvikkleire, og geologen skal undersøke om det er en kvikkleiresone i nærheten av rasområdet.

Det er mulig å passere rasstedet ettersom det ene kjørefeltet er åpent.

