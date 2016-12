Demninger i Melhus kan briste

De fire dammene som tilhører TrønderEnergi, kan briste og det vil gi store konsekvenser ifølge en risiko- og sikkerhetsanalyse Melhus kommune har gjort.

Dammene er i Lundesokna på Lundamo, og benyttes i strømproduksjon. Disse er Samsjøen, Håen, dammen i Sokna og nedre Møllefoss.

Fareklasser

Tre av dammene har TrønderEnergi satt i fareklasse tre, og innebærer at dersom dammene brister, vil 21–150 boenheter bli rammet. Vann som flommer ut av demningene, kan også gi skader på sterkt trafikkert vei og jernbane, og det er også fare for at viktige miljøverdier og eiendom kan få stor skade. Den fjerde dammen er i fareklasse fire som innebærer at minst 150 boenheter kan bli rammet.

Sjelden hendelse

Imidlertid mener TrønderEnergi at det ikke er overhengende fare for at dammer plutselig går i stykker, og dammer er blitt styrket for å hindre brudd.

Hvor er det blitt av elva Lundesokna? Deler av Lundesokna er nesten tørrlagt, og det er også lite vann i Samsjøen og Håen.

– TrønderEnergi vurderer sannsynligheten for uønskede hendelser av alvorlig omfang ved disse dammene som nesten usannsynlig, det vil si at kan inntreffe sjeldnere enn en gang pr. tusende år, heter det i Melhus kommunes risiko- og sårbarhetsanalyse.

