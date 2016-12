Vil bygge leiligheter i sentrum

Det er Løwi Eiendom AS, som nå har varslet at de har satt i gang planarbeid. De planlegger å bygge leilighetsbygg i Soknes 1 og Kalvtrøa 6. Begge adressene sentralt plassert på Støren, like ved Lysgården og rådhuset.

Les også: - Må opprette eiendomsselskap

Nytt eiendomsselskap

Løwi Eiendom ble stiftet i juni i år, og har Løhre Eiendom AS og Winsnes Eiendom AS som aksjonærer. Det er eiendomsfirma som springer ut fra Løhre VVS og Winsnes Maskin & Transport AS, to kjente størenfirma. Per Ivar Winsnes er daglig leder i det nystartede eiendomsselskapet, mens Frank Løhre er styreleder.

Det er Multiconsult som er plankonsulent, og som skal lage reguleringsplanen.

Les: - Vi står overfor en ekstrem vekst

I nærheten

Soknes 1 ligger inntil Lysgården, hvor det i dag står en bolig. Denne skal rives, og det planlegges å sette opp en bolig på tre etasjer med parkeringskjeller. Her skal det bli 20 leiligheter.

I Kalvtrøa 6, som er parallellgata til Soknes, planlegger de å sette opp en bolig i to etasjer. Parkering vil her komme i under- og første etasje. Det planlegges seks til åtte boenheter her.

Totalt er arealet 140 dekar. Begge områdene er satt av til boligbebyggelse i kommunedelplanen.

Frist for å komme med innspill til planarbeidet er 20. januar 2017.