Rakettsalget tar av

Verken faren for vind eller stadige advarsler om mulige øyeskader, legger demper på rakettsalget i Melhus.

Helst batterier

– Salget er ganske likt med fjoråret. Det er batterier det går mest av. Da kan folk tenne på en gang, og så skjer det mye i høyden, sier Boje Hoseth fra Festivalfyrverkeri.

Hoseth har flere utsalg, og deriblant utenfor Melhustorget. Han har ikke merket at interessen for fyrverkeri har avtatt. For mange er fyrverkeri et must når det nye året skal hilses velkommen.

– Det største problemet med nyttårsaften er kombinasjonen fyrverkeri og alkohol, sier Hoseth.

Sikkerhetskampanje

I samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, kjører han en kampanje der folk minnes om hvor viktig det er å bruke vernebriller.

– De som tar bilde av at de bruker vernebriller, kan delta i en konkurranse der de kan vinne datautstyr for 10.000 kroner. Folk er veldig bevisste på at de skal bruke vernebriller, sier Hoseth.

Ikke når som helst

Mens fyrverkeri er helårsjobb for Hoseth, er fyrverkerioppskyting noe som bare er tillatt en gang i året.

– En kan bare sende opp fyrverkeri på nyttårsaften fra klokka 18 og til klokka 02 på 1. nyttårsdag, sier Hoseth.

Les også: Om fyrverkeriselgeren som gjerne svir av fyrverkeri

Melhus lensmannskontor hadde torsdag kontroll av fyrverkeriutsalg ved Melhustorget.

- Det så veldig bra ut, sier, førstebetjent Rune Røddesnes.