Perlemorskyer farget himmelen

Fredag ettermiddag var det perlemorskyer over Trøndelag, og ett av stedene en kunne se de fargerike skyene, var over innsjøen Ånøya.

Meteorologene kaller det et sjeldent fenomen, og noe som oftest opptrer om vinteren. Slike skyer opptrer gjerne i sammenheng med sterk vind, skriver nrk.no.

Lufta settes i en bølgebevegelse, og når disse bølgene går høyt nok opp, hender det at de drar med seg fuktighet, forklarer meteorologstudent Jan Inge Hansen til NRK.

Hansen forklarer videre at sollyset brytes i iskrystaller i skyene, og det gir de fine fargene. Spesielt i nedreliggende deler er det vind. Temperaturen varierer mye alt etter meter over havet. Fredag kveld var det for eksempel fire grader i Melhus sentrum og - 1,5 grader i Budal.

