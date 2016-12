Frykt for enda en nyttårsfeiring med øyeskader

– Vi jobber for at det skal bli null skader under nyttårsfeiringen, som jo skal være en hyggelig affære. Men det er fare for at det blir skader i år også. Vi håper folk bruker beskyttelsesbriller, er edru og holder barna unna der man skyter opp fyrverkeri, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til NTB.

Under fjorårets nyttårsfeiring fikk 18 personer øyeskader som følge av fyrverkeri, ifølge DSB. Antall personer som får fyrverkerirelaterte øyeskader i forbindelse med nyttårsfeiringen, har ligget på mellom 15 og 18 de siste fem årene.

Hender og fingre

I tillegg til øyeskader fikk folk i fjor også andre skader i ansiktet, skader på hender og fingre samt hørselsskader. Totalt 47 fyrverkerirelaterte personskader ble registrert i forbindelse med fjorårets nyttårsfeiring. Ti av de skadde var under 18 år.

– Man må ha oversikt over omgivelsene sine, og det er derfor det er så viktig at den som håndterer oppskytningen, er edru, sier Pedersen.

Ikke tenn igjen

Avdelingsdirektøren understreker også at man aldri må prøve å tenne lunten to ganger: – Hvis det er et fyrverkeribatteri som ikke fungerer, ikke gå bort og prøv en gang til. At folk gjør det, er en årsak til at det skjer uhell, sier Pedersen.

Istedenfor å prøve å tenne igjen, skal man vente 30 minutter, dynke batteriet med vann og levere fyrverkeriet tilbake til forhandler, lyder rådet fra DSB. Og før man i det hele tatt tenner lunten, må man sørge for at batteriet står trygt og støtt.

– Folk må være forsiktige, slik at det blir et hyggelig nyttår, fremholder Pedersen.

Forbud

Selv om man tar forholdsregler, er det imidlertid ikke lov å skyte opp fyrverkeri hvor man vil.

I Oslo er det totalforbud mot avfyring av fyrverkeri innenfor Ring 2, samt i trehusområdene på Vålerenga og Kampen. Folk kan imidlertid nyte Oslo kommunes fyrverkeri fra havnebassenget utenfor Rådhuset og ved Furuset idrettspark.

I Bergen er det totalforbud mot bruk av fyrverkeri i og i nærheten av de tette trehusområdene i byen. Også i Trondheim er det en forbudssone, men kommunen sørger for fyrverkeri fra Kristiansten festning.