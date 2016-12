Fare for sterk vind og flom

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel om at det kan bli sterk vind i indre strøk. Både for Melhus og Midtre Gauldal er det sendt ut OBS-varsel om at det i dag og på lørdag kan bli vindkast opp i 25-30 m/s i indre strøk. Det stormfulle været kan også inntreffe langs kysten.

Fredag ettermiddag er det nærmest sommerlig med åtte grader i Melhus. Kombinasjonen av høye temperaturer for årstiden og regn fører til snøsmelting og fare for flom. NVE har satt faren på flom på gult nivå. Det er også meldt om fare for jordskred.

Nyttårsaften kan det bli oppholdsvær i indre strøk. Værmeldinga for Melhus lyder på oppholdsvær og kanskje sol på nyttårsaften og 1. nyttårsdag, mens Midtre Gauldal kan få litt sol på nyttårsaften, og så snøbyger fra søndag og til og med tirsdag.