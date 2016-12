Tenåring promillekjørte

En 18 år gammel gutt er dømt til 18 dagers betinget fengsel, 10.000 kroner i bot og tap av førerrett i 20 måneder etter promillekjøring. Før han får førerkortet tilbake, må han avlegge full førerprøve.

Det var søndag morgen 13. november at tenåringen kjørte varebil på Ler med promille. Promilletesten nesten tre timer senere viste at han hadde 0,93 promille.

Sør-Trøndelag tingrett har lagt til grunn at 18-åringen hadde en påvirkningsgrad på under 1,2. Kjøringa førte til trafikkuhell. Retten anser under tvil, at dommen skulle være betinget fengselsstraff og ikke ubetinget fengsel. Om 18-åringen ikke hadde tilstått slik at saken kunne gå som tilståelsessak i tingretten, ville straffen ha blitt fengsel i 25 dager ifølge retten.

Da saken nylig var i tingretten, tilsto 18-åringen promillekjøringa og han vedtok dommen.

