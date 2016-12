Skal bygge 20 leiligheter på Støren

Reguleringsplanen har nå gått gjennom i Næring-, plan- og miljøutvalget (NPM), under visse forutsetninger satt opp av rådmannen.

Ved Grutheim

Det er Bones Byggservice DA som har planer om å bygge 20 boenheter på Frøset, nærmere bestemt ved Grutheim, som ligger nede mot jernbanen. Prosjektet kalles Bakketun.

I dag er det enebolig på eiendommen, som skal rives. Området er på drøye to dekar.

De planlegger å bygge to seksmanns- og to firemannsboliger på eiendommen. Det som nå har gått gjennom hos rådmannen og i NPM-utvalget, er reguleringsplanen. I kommunedelplanen er området satt av til nettopp boligbebyggelse, med for frittliggende eneboliger. Bones ønsker nå altså å fortette med leiligheter i stedet.

74 og 85 kvm.

Bygningene skal settes opp i to etasjer med saltak. Maksimum høyde skal være ni meter. I seksmannsboligen blir leilighetene 74 kvadratmeter, i fireromsboligene blir de 85 kvadratmeter store. Hver leilighet får terrasse. Per boenhet får 1,5 parkeringsplass, inkludert gjesteparkering. Til sammen blir det 30 parkeringsplasser, som skal ligge under bebyggelsen.

Det skal bygges en lekeplass på 543 kvadratmeter mellom leilighetsbyggene.

Innspill

Planen har blitt lagt ut på høring, og det har kommet noen innspill. Fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) påpeker de at den nedre delen av planområdet vil være utsatt for flom. Fylkesmannen er positiv til fortettingen. Han krever også beregning fra støyen som vil komme fra jernbanen. De peker også på flom- og skredfaren.

Rådmannen mener det er viktig at det reguleres inn gang- og sykkelveg helt fram til Støren sentrum. Det er det ikke i området i dag. Dermed må planområdet utvides. Rådmannen mener også risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) som er lagt fram av regulanten, er for lite konkret. Planen for vann- og avløpshåndtering er heller ikke tilstrekkelig. Det geotekniske notatet laget av GeoMidt AS, er heller ikke godt nok, ifølge rådmannen.

Godkjenner med krav

Rådmannen gikk inn for å godkjenne reguleringsplanen, gitt at ni endringer gjøres for planen legges ut på høring. NPM-utvalget gikk enstemmig inn for samme beslutning da de hadde møte 13. desember.

Endringene gjelder gang- og sykkelvei, utvidelse av planområdet og en mer konkret ROS-analyse. For å nevne noe.