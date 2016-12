Hvor mange bor i tettstedene?

Melhus sentrum troner øverst på statistikken over tettsteder med flest innbyggere.

De største

Ifølge Statistisk sentralbyrå bodde det ved forrige årsskifte 6190 innbyggere i tettstedet Melhus. På andreplass kommer Lundamo med 1056 innbyggere. Hovin er på tredjeplass med 779 innbyggere, mens Ler har 585 innbyggere. Korsvegen har 522 og Kvål har 478.

95 prosent vekst

Så kommer tettstedet Storsand (Rye/Søberg) med 477 innbyggere. Her har veksten i perioden 2011–2015 vært på hele 95 prosent, og det skyldes nye boliger som er kommet til.

Definisjonen på et tettsted er at det bor minst 200 personer der, og det er årsaken til at Gåsbakken falt ut av statistikken.

Les også: Inntektstoppen for tettstedene

De siste årene er det blitt færre innbyggere på Lundamo og utenfor tettstedene, mens tettstedene får stadig flere innbyggere. Hovin har de siste fire årene hatt en vekst på 21 prosent, mens Melhus har hatt en vekst på 11 prosent. Melhus kommune hadde 16.204 innbyggere i høst, og Statistisk sentralbyrå forventer at Melhus vil ha et innbyggertall i 2040 på 20.803.

Midtre Gauldal

Midtre Gauldal har to tettsteder på statistikken for tettsteder. Støren har 2311 innbyggere, mens Soknedal har 290. Resten av tettstedene er ikke nevnt av Statistisk sentralbyrå, og det kan skyldes definisjonen på tettsted som altså er minst 200 innbyggere.

Pr. 1. oktober bodde det 6301 innbyggere i Midtre Gaudal.