Fare for jordras

Norges vassdrags- og energidirektorat advarer om at faren for jordskred i Melhus, Midtre Gauldal og Skaun har økt.

Farenivået er to (gult) fra i dag, og det samme gjelder for i morgen. Årsaken er regn og snøsmelting. Det ventes en del nedbør,og bakken er allerede mettet med vann. NVE anbefaler at dreneringsveier og stikkrenner renses.

