Dyrere buss neste år

1. januar øker AtB billettprisene.

Prisøkninga

Innenfor sone stor-Trondheim: Kontant på bussen vil fortsatt koste 50 kroner for voksne, mens det blir ei krone dyrere for voksenbillett fra billettautomat eller som mobillett trukket fra mobilregning eller kort. Benytter en forskuddsbetaling eller t:kort, koster en voksenbillett 32,80. Barn og honnør er halv pris. En familiebillett vil koste 72 kroner. Tar en med sykkel på bussen/trikken skal det betales barnebillett.

Sone stor-Trondheim omfatter blant annet Melhus fram til Ler, og fra Korsvegen til Sandvika holdeplass. I Skaun kommune er det bytakst for strekning Skaun fram til Eidsli og Eggkleiva holdeplass samt mellom Børsa og Trondheim.

Et reisekort med 10 reiser vil koste 328 kroner for voksne og 164 for barn. Prisøkninga er på henholdsvis 8 kroner og 4 kroner.

Velger du periodebillett for for eksempel strekninga Lundamo-Trondheim, og periodebilletten er for 30 dager, er prisen for voksne 990 kroner. Prisøkninga er på 20 kroner. Studentprisen er 595 kroner for 30 dager på denne strekninga, og det er en økning på 10 kroner. Månedskoret for stor-Trondheim med mobillett er 760 kroner.

Nytt kollektivtilbud

AtB arbeider med et nytt kollektivtilbud i trondheimsområdet fra høsten 2019. Trondheim skal få superbusser, og disse skal være lenger enn de bussene en ser nå. Omtrent 40 av bussene skal være elbusser.

Trondheim kommune inngikk tidligere i år en bymiljøavtale med staten, og kommunen får 3,76 milliarder kroner for å hindre vekst i biltrafikken. Trondheimsordfører Rita Ottervik har invitert blant annet Melhus til å inngå et forpliktende samarbeid for å få flere til å reise med buss inn til byen. 1,4 milliarder kroner av beløpet skal gå til å utvikle superbusstilbudet.

Vil ha ned bilbruken Trondheimsordfører Rita Ottervik kom i bil til Melhus, for å fortelle at det må bli færre biler inn til byen.

For reisende fra Gauldalen, blir det ei rute kalt 71 med stopp på Tiller der en kan skifte over til superbuss. Rute 71 går fram til havna. Slik kartet er tegnet, vil det fra 2019 ikke bli mulig å reise fra Melhus og helt fram til Stjørdal/Hommelvik med samme buss. Melhus kan fra 2019, få 15 meter lange busser for å få plass til flere passasjerer i bussen.

