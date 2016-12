Rakettene kan drukne i sluddbyger

Meteorologene har laget et første utkast for været på nyttårsaften, og det ser rett og slett ikke lovende ut for den som vil se rakettene suse opp mot en klar himmel.

Ifølge meteorologene kommer Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal dårligst ut når det gjelder rakettvær, mens det blir best vær i Oslo-området. Værfolkene melder at det kan bli sludd- og snøbyger i Trøndelag. I lavlandet kan det bli regn.

Les også: I oktober var det så tørt at det var fare for bålforbud

I romjula og på nyttårsaften blir det mildt, men så ventes omslag til gråvær og kuldegrader fra mandag og videre utover i neste uke.