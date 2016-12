Tradisjonsjul med lave skuldre

– Jeg bakte mye mer før, da ungene var små. En hadde mer tid da, sier Bodil Konstad Vingelen.

For 15 år siden startet de først med egg, så med kylling i 2011. I tillegg har de melkekyr. Det ble mer arbeid av utvidelsen. Og mindre tid til baking, matlaging og vasking inn mot jul.

De gode, gamle oppskriftene

Men mat kan hun å både lage og bake, Bodil. Hun har jobbet som kokk på det som da var tjenestesenteret i Soknedal.

– Der lærte jeg av de gode, gamle husmødrene. Der fikk jeg de gode oppskriftene, med skikkelig god, gammeldags mat. De er prøvd ut før.

I dag finnes alskens oppskrifter på nett, men Bodil har funnet ut at de aller beste oppskriftene er nettopp disse, som hun har notert i kokeboka si. Som har gått i arv fra mor, og kollegene på kjøkkenet.

Testpanel

Da Bodil så at Tine søkte etter 100 bestemødre, som skulle teste og kvalitetssikre oppskrifter på julebaksten, meldte hun seg på. Et innfall, som hun ikke trodde skulle føre til noe. Men en stund etterpå kom det en konvolutt i postkassa, fra Tine, med to oppskrifter hun fikk i oppgave å prøve ut. Det var kokosmarengs og multekrem. Kokosmarengsen prøvde hun litt ut, men fikk den ikke til bedre med sine egne forsøk, enn Tines oppskrift. Multekremen, derimot. Der hadde hun et innspill å komme med:

– De brukte rørt multesyltetøy i multekremen. Da stegler en gammel husmor. Alle vet jo at det bør være kokt syltetøy i multekremen! skratter hun.

– Hvorfor det?

– Da blir smaken bedre!

Selv om hun ga tilbakemelding på dette til Tine, endret de ikke oppskriften på nett. Nok et bevis på at de gamle, gode oppskriftene i kokeboka er de beste.

Bodil bor på Støvran i Soknedal. Der troner de høyt over bygda på østsida av Sokna. Hun kommer fra Korsvegen, men flyttet til Soknedal og hjemgården til mannen Arve Vingelen for over 30 år siden.

De fikk to gutter, og har tre barnebarn som den eldste sønnen har gitt dem.

Mer tid før

– Det var mer tid.

Slik beskriver Bodil adventstida før. Da barna var små.

– Jeg kan i alle fall ikke huske at det var så hektisk.

Hun tror også det har noe med at på gårder før var det mer folk, som alle kunne bidra med gjøremålene.

Og både hverdagene og jula blir litt annerledes på en gård. Fjøsstellet styrer døgnrytmen i stor grad.

– På en gård er det en syklus. Og høsten er travel, da er det kalving.

Så tida til juleforberedelser blir litt knapp.

– Men jeg har ikke ville hatt det noe annerledes heller. Er man bonde, så er man bonde, smiler hun.

Barnebarna i hverdagen

Jula forandres også med årene. Barna er voksne, men nå er det tre barnebarn som står i sentrum. De bor rett i nærheten, og det ringer støtt og stadig på dørklokka med små barnefingre.

– Det er godt å ha barnebarna i hverdagene, da kan vi være med å oppdra ungene litt også, smiler hun.

Sånn var det også da deres to sønner var små. De tilbrakte like mye tid «oppi» hos besteforeldrene og tante, som hjemme.

– Da får man et nært forhold. Det betyr mye.

Det blir ribbe på julaften, selv om Bodil er vant med lutefisk hjemmefra. Jula er rolig, med noen juleselskaper rundt om til familie. Men fjøset venter hver dag, også i jula.

– Trenger ikke rundvask

Smilet og latteren sitter løst hos Bodil. Her er det koselig advent, med mangt et juleslag på bordet. Alle er ikke bakt av henne selv, bedyrer hun. Svigermor og tante, som bor i kårboligen, er fortsatt flittige med baksten.

Det har med åra blitt lettere å kutte ut alle ting man tidligere måtte få gjort før jul.

– Jeg trenger ikke å vaske rundt. Før måtte jeg det, ja. Men ikke nå mer. Jeg rekker det ikke, så da bare kutter jeg det ut.

Likevel er det noe som hører til, og så er det heller ikke noe mål å fri seg helt fra tradisjonene.

– Jeg koker gomme på høsten, når kyrne begynner å kalve. Da er det ikke så travelt ennå.

I Soknedal er det gøbb som er tingen, en litt fastere type. Bodil lager ikke den, men mange andre i bygda gjør det.

– Og eggost, som er vanlig i hele Midtre Gauldal, koker vi året rundt, også til jul. Den er god til både vaffel og lefse.

Alle baker på takke

I tillegg har hun lagt merke til at noen tradisjoner tar seg opp igjen. Bakst på takke har virkelig blitt populært.

– «Alle» baker flatbrød, tjukklefse og klenning. Både karer og kvinnfolk. Det er ingen tvil om at hjemmebakt flatbrød hever et godt måltid mange hakk! Jeg tror det gir en god følelse av å klare å lage noe selv, og ikke kjøpe alt ferdig, sier Bodil.

En annen førjulstradisjon som hører til, er å binde barkrans. Da møtes venninnene i nabolaget.

– Da lukter det granbar og gløgg, og gulvet trenger garantert en vask etterpå.

Ja, og så brygger hun øl. Tradisjonelt tomtebrygg.

Så er det noen tradisjoner likevel, da.