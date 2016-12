Smekkfullt i Melhus kirke

Julaften hadde begge gudstjenestene i Melhus kirke svært godt besøk.

Smekkfullt

Melhus kirke var helt fullsatt under begge gudstjenestene, og folk ble oppfordret av klokker Sissel Fløttum til å ta barna på fanget for å gi plass til dem som ikke hadde funnet et ledig sete. Begge galleriene var i bruk.

Sokneprest John Olav Hodne hadde fått permisjon på grunn av dødsfall i familien, og i stedet ledet vikarprest Øyvind Hartberg gudstjenestene. Hartberg omtalte det store kirkebesøket som supert. Tidspunktene for gudstjenestene ble for en tid tilbake flyttet for å få flere til å gå på julaftens andre gudstjeneste fordi det var så fullt i kirka under den første gudstjenesten at folk måtte stå langs veggene.

Med det rekordartede oppmøtet i Melhus kirke, var over 1000 på de to gudstjenestene på julaften.

Musikkinnslag

Under den første gudstjenesten spilte Melhus skolekorps, mens Leif Idar Skei og sønnen Andreas var forsangere og sang solo under den andre gudstjenesten. De sang "O helga natt". Det vanket solid takk for musikkinnsatsen. Kantor Christine Goedecke satt nede på kirkegulvet, og spilte på det enkle orgelet og flygelet siden Melhus kirke er uten kirkeorgel for tida. Det nye kirkeorgelet skal være på plass i kirka til konfirmasjonene neste år.

Gave til Syria

Da kollekten skulle tas opp under den andre gudstjenesten, sa vikarprest Øyvind Hartberg at det kom inn 11.000 kroner under den første gudstjenesten. Hans oppfordring til Melhus menighetsråd var å ta en del av kollekten fra de to gudstjenestene, og gi et beløp til Syria. Presten viste til at landshøvdingen Kvirinus på Jesu tid, var fra Syria.