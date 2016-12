Melhus kan få mobbeombud

Melhus skal i løpet av 2017 få et eget mobbeombud. Det kan bli en realitet etter at Melhus kommunestyre har vedtatt at det bør opprettes en slik funksjon i kommunen.

Ikke ny stilling

Komiteleder Berit Wold Fjelle (Ap) forteller at mobbeombudet ikke skal opprettes som en ny stilling, men at en av de kommuneansatte skal ha som funksjon å være mobbeombud. Mobbeombudet skal være en ressursperson for elever og foreldre, og Wold Fjelle sier at terskelen for å ta kontakt, skal være lav.

– Dette skal ikke være en skoleansatt, men en uhildet person. Ønsket vårt er at det skal utredes slik at vi kan finne ut hvilken type yrkesgruppe som kan ha funksjonen, sier Wold Fjelle.

På dagsorden

Mobbing er et tema som er satt på dagsorden av politikerne, og begge de to politiske komiteene er blitt orientert om problematikken.

– Vi har fått en del press på oss når det gjelder å få stoppet mobbing. Jeg vil ikke si at det er mye mobbing, men for meg er det en for mye når jeg får en henvendelse. Som politikere er det ikke så mye vi kan høre bortsett fra å be folk ta kontakt med skolen eller rådmannen. Et mobbeombud kan bli et lavterskeltilbud og føre til at folk føler at de blir hørt, sier Wold Fjelle.

Da komiteene fikk ei orientering før i år, opplyste rådgiver Eigil Johannes Hauge i Melhus kommune at 0,7 prosent av barn på 5.–10. trinn i fjor opplyste i elevundersøkelsen at de følte seg mobbing. Snittet nasjonalt lå på 1,3 prosent. Om elevundersøkelser viser at enkeltskoler har høyt antall elever som føler seg mobbet, blir skoleledelsen innkalt til eget møte med skoleeier ifølge orienteringa.

Fikk redusert mobbing

Lundamo ungdomsskole har hatt elever som har meldt fra om mobbing, og under orienteringa fikk politikerne opplyst at opp i 10 prosent av elevene på den skolen hadde opplevd mobbing. Nye undersøkelser har vist at andel elever som føler seg mobbet, er redusert.

Eksempler

Under orienteringa fikk politikerne høre eksempler på opplegg som skolene har for å få bukt med mobbing, og eksempler er stoppsamtaler. Innkobling av foreldre ble også nevnt som et grep av en skoleleder.

Fra Høyeggen skole fikk politikerne høre om forebyggende tiltak som vennskapsuke, utlån av leker, styrket voksentetthet ute og et godt fungerende elevråd.

Komitéleder Wold Fjelle sier at det er bra at skolene har egne opplegg for å få stoppet mobbing, men at politikerne likevel føler at det er behov for et eget mobbeombud.

– Det skal være nulltoleranse for mobbing, og vi ønsker å vise at vi tar dette på alvor, sier Wold Fjelle.