Kvål bar fikk skjenkeløyve

Da søknaden fra Kvål bar om skjenkebevilling skulle behandles av Melhus kommunestyre, varslet Kristelig Folkeparti at de ville stemme imot. Partiet hører til flertallsgruppa som ellers består av Arbeiderpartiet og Høyre.

Ligger ved siden av gatekjøkken

Tidligere har Kvål bar fått midlertidig skjenkebevilling i påvente av at søknaden skulle komme opp i kommunestyret. Jan Arne Bremnes (KrF) opplyste da han tok ordet under behandling av søknaden, at partiet har sett på statuttene for skjenkebevillinger. Partiet mener at skjenkebevilling til Kvål bar kan være i strid med retningslinjene fordi baren ligger ved siden av et gatekjøkken. Baren som er i et næringsbygg, har egen inngang. Bremnes sier i etterkant at det handler om at gatekjøkkenet og baren ligger side om side.

Resten stemte for

Resten av kommunestyret var uenige i at det er hindre for at Kvål bar skal få skjenkeløyve, og 35 av 37 stemte for skjenkebevilling. De to stemmene imot var fra KrF.

Melhus hadde tidligere såkalt skjenketak som innebar at bare et visst antall skjenkeløyver, og KrF ønsket å beholde skjenketaket.