Kirkeflukt i august

Fra 15. august i år ble det mulig å melde seg inn og ut av kirka via nettet. Personlig oppmøte ble droppet for å gjøre det enklere for folk.

Skyhøyt over normalen

I løpet av august måned benyttet 25.743 nordmenn seg av muligheten til å melde seg ut, og 1.272 ville inn. Begge deler er skyhøgt over det normale. September var også en måned med kirkeflukt over gjennomsnittet, men seinere utover høsten normaliserte tallene seg. Langtidsvirkninga har vært at innmeldinga ennå ikke har gått tilbake til gjennomsnittet.

Før 2016 har kirkeflukten vært på cirka én prosent i året. Endelige tall for 2016 foreligger ikke, men den blir noe høgere i år.

Stjern synes enkelhet er bra

Sokneprest Oddbjørn Stjern i Midtre Gauldal synes det er greit at det ble gitt mulighet til å ordne medlemskap på nettet.

– Det virket urimelig at folk måtte møte opp personlig for å melde seg ut eller inn. Med de mulighetene som finnes i dag forstår jeg at folk ville ha enklere løsninger, sier Stjern.

– Hvordan kan man tolke at det kom så mange utmeldinger i august?

– Mange ventet nok på denne muligheten, så det var et oppdemmet behov. Det har vært mye fokus på det å stå i medlemsregisteret, og kanskje ble også noen revet med i bølgen, forklarer Stjern.

15 ulike kirkesamfunn

I Midtre Gauldal finnes det 15 ulike kristne kirkesamfunn. Men soknepresten mener Den norske kirke har en sterk forankring hos folk i kommunen.

– Generelt står kirka sterkt i Midtre Gauldal. Det forrige rushet med utmeldinger fra kirka kom da ny liturgi ble innført, men da heller merket vi ikke store endringer hos oss, sier Oddbjørn Stjern.