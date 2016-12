Fant skjelett under Støren kirke

Kirkas folk på Støren visste at det lå to skjelett under kirkegolvet. Da elektrikere skulle legge nytt elektrisk opplegg ble det funnet to til.

Kirkeverge Eli Ødegård sier funnet var en stor overraskelse. Skjelett og beinrester under kirkegolv forekommer mange steder, og er også kjent fra Melhus kirke. Grunnen til at de er lagt der kan være forskjellig, og er ikke fastlagt for Støren sin del.

– Vi vet ikke hvor gamle skjelettene er, men de er trolig lagt der, uten å være begravet. De kan være fra den forrige kirka, men det hersker litt tvil om hvor den stod nøyaktig. Skjelettene er av voksne mennesker, og ble nå registrert, men får ellers ligge i fred, sier Ødegård.

Hun sier det hadde vært interessant med en tidsdatering ved karbonanalyser, men dette har ikke vært drøftet.

Det er tørt og fint mellom tregolvet og bakken under Støren kirke, og Ødegård opplyser at det er gode forhold for å bevare gammelt materiale. Under restaureringa høsten 2016 ble det også funnet ei avis fra 1893 og en enda eldre bibel.

