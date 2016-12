En bilfører ringte politiet og meldte fra om vinglete kjøring på E6 ved Søberg i Melhus, i retning sørover. Dette skjedde like før klokka 17 på julaften.

– Hele veibanen

– Sjåføren beskrev vinglete kjøring. Bilen brukte hele veibanen og hadde variabel hastighet, forteller operasjonslederen ved Trøndelag politidistrikt.

Politiet får ikke alltid stoppet slike biler og kontrollert, men i dette tilfellet klarte de det ved Horg.

– Vi fikk snakket med sjåføren, og ga vedkommende en muntlig advarsel om at han måtte konsentrere seg mer og kjøre ordentlig, sier operasjonslederen.

Det var ikke mistanke om ruskjøring.

Viktig å melde fra

Politiet sier at det er viktig at folk melder fra til politiet om farlig og mistenkelig kjøring i trafikken.

– Vi prøver å stanse og kontrollere bilene, men klarer det ikke alltid. Det kan være forskjellige årsaker. Det trenger ikke alltid å være at de kjører i ruset tilstand. Det kan være at de har en redusert kapasitet, det kan være alderdom som gjør at de kjører slik. Kanskje er de ikke vant med vinterføre.

– Er det ofte mobilbruk i bilen som gjør at folk kjører vinglete?

– Det er vanskelig å si. De som melder fra vet jo ikke hva som foregår inne i bilen. Men det er jo ingen hemmelighet at mobilene blir brukt når folk kjører bil, og det tar oppmerksomheten vekk fra det man skal følge med på. Men når vi stopper dem, holder de jo ikke med på mobilen.