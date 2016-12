Vilde (9) kjøpte julegaver til kreftsyke barn

Lone Wilmann Bakken og Vilde Bjørkvoll er bare åtte og ni år gamle, men har samlet inn 11.650 kroner til Barnekreftforeninga Trøndelag. De to jentene har laget smykker, bokmerker og forskjellig pynt som de har solgt på messer siden i høst. De har vært med mødrene sine flere steder i Trøndelag, og solgt varer sammen med deres salgsutstillinger.

Julegavehandel

Denne uka handlet de inn julegaver på Toys"R"Us, og det skulle bli 14 julegaver til barn på St. Olavs Hospital. To styremedlemmer fra barnekreftforeninga var med på handlerunden, og de visste litt om alder og ønsker fra ungene. Ellers var det Vilde Bjørkvoll fra Melhus som var ekspert og plukket ut fine gaver. Venninnen Lone Wilmann Bakken var opptatt denne dagen, og kunne dessverre ikke bli med. Dermed ble det Vilde som fikk æren av å overrekke pengene til Anne Birgitte Arras og Kristin Bones i barnekreftforeningen.

Foreningen arbeider med gode tiltak og støtte til barn som er rammet av kreft, og deres familier.

– Det er helt fantastisk å oppleve engasjementet til de to jentene. Dette betyr mye for dem som får en oppmuntring til jul, sier Anne Birgitte Arras, som bor på Melhus.

Driver et stort arbeid

Kristin Bones fra Stjørdal er kasserer i foreninga, og sier at de ganske ofte opplever å få pengegaver fra barn.

– Vi er avhengig av private gaver for å drive arbeidet vårt, og det er alltid fint å oppleve støtten fra unger. Å få en så stor gave er overraskende og veldig gledelig, sier Kristin Bones. Foreninga opplever fra tid til annen at barn selger ting til inntekt for kreftsyke barn, og de får noen ganger penger når elever gjør opp klassekasser eller fra joggedager og lignende skolearrangement. Ellers er grasrotandelen i Norsk Tipping en viktig inntektskilde.

Noen av de mest attraktive tilbudene barnekreftforeninga gjennomfører er turer, ferieopphold og andre aktiviteter for kreftsyke barn. På sykehuset arrangeres fester og forestillinger, ofte med besøk av kjente personer. Foreningens formål er også å bedre barnas behandlingstilbud og å tilrettelegge forholdene for familier som blir berørt. Barnekreftforeningen ble stiftet allerede i 1982.

Fint å glede andre

Vilde forteller at hun fikk ideen til prosjektet fra en reklame på TV, der ei jente klipte av seg håret for å gi det bort til parykkproduksjon som kommer kreftsyke barn til nytte.

– Vi solgte tingene for mellom 10 og 40 kroner, så det var ganske masse vi solgte, og vi måtte lage mer etter hvert, forteller Vilde.

Hun syntes det var artig å handle inn gaver, og fint å glede andre unger til jul.