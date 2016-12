Prioriterer politistasjon sør

Ordfører Gunnar Krogstad varsler at Melhus kommune vil prioritere et bygg for politistasjon sør, når det gjelder byggesaksbehandling. Håpet til ordføreren, er at signalet kan bidra til å få politistasjon sør til Melhus.

Tilbud

– Vi har hatt et møte med Melhustunet, og vi forsto det slik at de vil melde seg på anbudskonkurransen om politistasjon sør. Fra kommunens side ble det sagt til Jomar Grøtan at vi vil prioritere byggesaken, sier Krogstad.

Flertallsgruppa fikk under siste kommunestyremøte enstemmighet for at byggesaksgebyrene ikke skal økes kraftig slik rådmannen foreslo. Vedtaket innebærer at det heller ikke blir økning i bemanninga i byggesaksavdelinga.

Selv om politimester Nils Kristian Moe har flagget at han vil ha ny politistasjon sør til Heimdalsområdet, har Politiets fellestjeneste lyst ut ønsket om tilbud på bygg for politistasjon sør på strekninga Heimdal-Melhus. Ifølge utlysingsteksten skal bygget være nært E6. Ordfører Krogstad mener at dersom det ikke er en skinnprosess knyttet til politistasjon sør, skal det være mulig for den som vil gi tilbud på bygg i Melhus, å melde seg på prosessen. I første omgang skal det være uttak til prekvalifisering.

– Hvis politiet vil være i eksisterende bygg på Heimdal, har vi ikke noe å tilby og da blir det enda mer en skinnprosess. Det er mange kvaliteter som ligger i en lokalisering på Melhus, mener Krogstad.

- En skinnprosess Ordfører Gunnar Krogstad mener at politimesteren ikke har lyttet til synspunkter som er kommet om politireformen.

Kort frist

Krogstad mener fristen for å melde seg på prekvalifiseringa er kort når den er allerede 9. januar.

– Det står i annonsen at bygget skal være innflyttingsklart i august 2018, og det er nesten umulig å klare den fristen. Men det kan være mulig å klare dette om vi prioriterer byggesaken, sier Krogstad.

Ordføreren viser til at det dreier seg om 100–150 arbeidsplasser, og at en politistasjon sør er mye større enn et lensmannskontor. Tidligere har Krogstad i Trønderbladet foreslått at en politistasjon sør i Melhus kan få oppgaver som dyrepoliti og forebygging av miljøkriminialitet.

