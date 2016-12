Har ledet restaureringa av kirka på Støren

– Vi har gjort tidenes julerengjøring, smiler kirkeverge Eli Ødegård, og kikker seg rundt i et strålende kirkerom med ny og flott belysning.

Helt siden 5. september har Støren kirke vært stengt. Ei stor oppussing stod for døra, og alt det innvendige er malt eller vasket. Det meste av tak og vegger er nymalt, benkene med 232 speil skinner i klare farger og de store søylene i kirkerommet er reparert for sprekker og skader. Så godt som alt det elektriske anlegget er skiftet ut, med nye og berøringsvennlige varmeovner under benkene. Den store lysekrona er restaurert og blankpusset, og det er installert nytt anlegg for økonomisk varmestyring.

Inne i kirka har det stått stillas i fem etasjer i høst, uten at benkene måtte flyttes. Fagfolk har gjort mye av arbeidet, men kirkas egen stab har også gjort en stor innsats, forteller kirkevergen. Kontorsekretæren pusset lysekrona og vasket gardiner, kirketjenerne har stått på med maling og sluttrengjøring, og sjøl har Eli vasket samtlige vindu innvendig i kirka.

– Det har vært travelt, men alle har gjort et kjempearbeid. Heldigvis ble vi ferdige to dager før lille julaften, men du kan godt si at jeg dropper mye av julevasken heime i år, sa Eli Ødegård onsdag denne uka.

Ny belysning

Den største forandringa for dem som opplever Støren kirke i jula blir den nye belysninga. Tidligere var det bare vegglampetter og lysekrona som gav lys i kirka. Nå er det montert mye flott lys i taket og rundt omkring, som blant annet gir forsiktig punktbelysning av altertavla, maleri og alle de fine detaljene høgt oppe i kirkerommet. Stjernene på toppen av altertavla er nyvaskede og skinner som de klareste Betlehems-stjerner. Kongelosjen bak på galleriet har tidligere stått i tussmørke, men oppdages nå på nytt med sine flotte utsmykninger takket være nytt lys, og fjerning av skitt og lort.

– Vi trodde mye av det gullfargede i kirka var malt, men det viser seg faktisk at det er brukt veldig mye bladgull. Det kommer til sin rett nå, jubler kirkevergen.

To år etter at Støren kirke stod ferdig i 1816 besøkte kong Carl den 14. kirka. Da var kirka trekvit inni, uten dagens flotte detaljer. Kongen gav 300 spesiedaler til maling og utsmykning av kirka. Da ble det råd til både bladgull, eksklusiv maling og en flott dekorert kongelosje bak i kirka.

De som kjenner Støren kirke vil oppdage at fargene kan være litt annerledes. Det har vært gjort et grundig arbeid med å finne tilbake til de originale fargene, og bak på altertavla er det etterlatt et tidsminne over de ulike fargevalg gjennom 200 år.

Mer fleksibel bruk

Da restaureringsarbeidene startet hadde man to klare mål: Å ta vare på bygningen, og å oppgradere standard og brukervennlighet som kreves i 2016. Lydanlegget er også nytt, og kirkerommet er bedre tilrettelagt for sangkor og fleksibel bruk.

– Gamle kirkebygg har det best når de blir brukt. Støren kirke har flott akustikk, og det ligger godt til rette for flere konsertopplevelser og flerbruk, sier Ødegård.

Sokneprest Oddbjørn Stjern har alltid støttet ei slik utvikling.

– Det blir stas å invitere folk til Støren-kirka nå. Vi gleder oss, og jeg ser ikke bort fra at flere kommer til kirka i jula av ren nysgjerrighet. Jeg unner menigheten virkelig dette, sier Stjern.

Slapp å kjempe for pengene

Budsjettet på 3,8 millioner kroner, bevilget av kommunestyret i Midtre Gauldal, har holdt. I denne summen gjenstår utvendig maling til neste år. Utenfor beløpet er nytt ringeanlegg montert i fjor og nyrestaurert orgel, forhåpentligvis ferdig til neste jul.

Kostnadene er holdt nede ved å bruke allsidig erfaring blant kirketjenerne og andre kirkelige ansatte. De har både snekkert, malt og vasket.

– Vi har ikke unnet oss noe ekstravagant i prosjektet. Når vi tenker på at Røros kirke ble pusset opp for 70 millioner, synes jeg vi har fått mye. Og pengene fra kommunen ble bevilget i stor forståelse. Det er vi veldig takknemlige for, og i dag står kirka som et synlig bevis på at folk får igjen noe for skattepengene, sier Ødegård.

Enkelte tiltak ble det ikke plass til i denne omgang. Det gjelder blant annet isolasjon av taket, restaurering av bilder, og maling av altertavle og dekor rundt i kirkerommet. Her kommer riksantikvaren inn med strenge krav. Støren kirke har automatisk vernestatus på grunn av alderen.

Fant gammel bibel

I forbindelse med legging av nye strømledninger ble det gjort spennende funn under kirkegolvet. Her er det tørt og fint, og ei avis av Dagsposten fra 1893 ble gjenfunnet. Dette året skjedde ei stor restaurering, og avisa ble lagt der som et tidsvitne, tror Ødegård. Avissida har nå fått sin plass godt beskyttet på veggen i dåpssakristiet. Nå blir det laget et lignende minne med aviser og dagens utgave av Trønderbladet, lagt under kirkegolvet.

Et annet funn er en bibel fra 1826. Den er fint innbundet i skinn og med gotiske bokstaver. Men bibelen er delt i to, trolig av et øksehogg. Eli Ødegård kjenner til andre lignende hendelser, kanskje gjort i sinne eller forakt, og hvor bibelen deretter ble lagt under kirkegolvet for å gjøre bot for det som ble sett på som stor vanhelligelse. Bibelen er nå plassert i en glassmonter i kirka.

Til 200-årsjubileet for Støren kirke neste år skrives det bok, og flere opplysninger rundt funnene blir offentliggjort da.

