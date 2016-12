Spesialenheten har uttalt seg om melhusdrapssaken

Spesialenheten for politisaker har nå offentliggjort avgjørelsen av tidligere konstituert politimester Marit Fostervolds innmelding av melhusdrapssaken. 28.september i fjor ble Nilofer Naseri knivstukket og kvalt av ektemannen i Nilofers leililghet i Melhus sentrum. Parets lille sønn var til stede i leilighete da drapet skjedde.

Henlegging, men...

Konklusjonen er at saken henlegges, men Spesialenheten reiser spørsmålet om om politiet håndterte saken i forkant av drapet på en kvalitetsmessig god måte.

Dessuten reiser Spesialenheten spørsmålet om politiet ga Nilofer Naseri den beskyttelsen hun hadde krav på fra myndighetene. Videre mener Spesialenheten at etterforskningen ikke skjedde høy kvalitet, at ansatte manglet erfaring med familievoldsaker og at mangelfull styring og koordinering internt i politiet kan ha vært medvirkende årsak til kvaliteten i etterforskningen i en sak ble for svak.

Spesialenheten kommenterer også at det er vanskelig å forstå hvor det ikke ble trukket inn personer med særlige fagkvalifikasjoner, og viser også til at stillinga som familievoldskoordinator på det tidspunktet ikke var besatt. Et annet moment Spesialenheten nevner, er at det kan synes som at politiets vurdering av truslene, ble basert på lite håndfaste teorier om kultur og religion knyttet til Nilfofers ektemann som er fra Afghanistan.

Under tvil

Når det gjelder politidistriktets håndtering av saken, skriver Spesialenheten at det er under noe tvil at Spesialenheten har kommet til at det ikke er grunnlag for å reagere med foretaksstraff overfor politidistriktet.

Anbefalinga fra Spesialenheten er å trekke erfaringer fra denne saken, og at det foretas en gjennomgang av interne rutiner.

I vedtaket står det at saken henlegges når det gjelder en politiadvokat og to politioverbetjenter fordi intet straffbart forhold ansees som bevist. Saken henlegges ifølge vedtaket, etter beviset stilling når det gjelder Trøndelag politidistrikt.

Les også: Melhuslensmannen mener det var riktig at saken kom til Spesialenheten

Spesialenheten oversender saken til politimesteren for administrativ vurdering.

Ville ikke ha saken i Konfliktrådet Nilofer Naseri (27) fortalte gjentatte ganger til Melhus lensmannskontor at hun var drapstruet av ektemannen og at han truet med å ta fra henne sønnen. Politiet ville at ekteparet skulle møtes i Konfliktrådet, men det ville ikke Nilofer.

Når det gjelder begrunnelsen for henleggelse, skriver Spesialenheten at det skal mye til før dårlig arbeid, en svakt fundert beslutning eller sviktende skjønnsutøvelse medfører straffeansvar.

Om kritikk

I sakspapirene skriver Spesialenheten at selv om det kan rettes kritikk mot etterforskningen og reises spørsmål ved om politidistriktet evner å følge opp en sentral satsing, har Spesialenheten under noe tvil kommet til at det ikke er grunnlag for å reagere med foretaksstraff.

Spesialenheten anbefaler at politidistriktet ser på muligheten for å gi trygghet tl borgerne, selv om de som er ansvarlige ved de lokale lensmannskontorene er fraværende.

Dømt for trusler

Ektemannen har godtatt dommen på 13 års fengsel som han fikk både i Sør-Trøndelag tingrett og i Frostating lagmannsrett.

Les også: Ville anke til Høyesterett

I både tingretten og i lagmannsretten ble ektemannen også dømt for å ha kommet med trusler i forkant av drapet. Under rettssaken kom det fram at Nilofer hadde fortalt at ektemannen en gang hadde gått fysisk til angrep på henne. 29. juni anmeldte Nilofer ektemannen for vold og trusler, og hun anmeldte ektemannen bare noen timer før hun ble drept 28. september for trusler. Nilofer ønsket at ektemannen skulle få besøksforbud, og hun ønsket ham utvist fra Norge.

Les også: Aktor mener at Nilofer må ha opplevd dødsangst

Et spørsmål både i forkant av rettssakene og i retten, har vært hvordan Melhus lensmannskontor håndterte meldingene Nilofer Naseri kom om at hun følte seg truet av ektemannen.

- Han var sint hele tida Ifølge mor til Nilofer som ble drept, skrek tiltalte så høyt at den lille sønnen holdt seg for ørene.

Dagen etter drapet informerte Sør-Trøndelag politidistrikt Spesialenheten for politisaker om drapet, og at Nilofer Naseri hadde anmeldt ektemannen for vold og trusler. Videre fikk Spesialenheten melding om at Nilofer Naseri hadde fått voldsalarm. Ifølge sakspapirene tok det flere uker før Nilofer fikk voldsalarm på grunn av ferieavvikling hos den politiansatte som hadde kompetanse til å utlevere voldsalarmer.

Ble ikke avhørt

Nilofer Naseri fryktet at ektemannen vlle ta med seg den lille sønnen til Afghanistan. Politiet rykket ut til leiligheten på grunn av "bråk", og bad da ektemannen levere fra seg passet. I sakspapirene framkommer det at Nilofers meldinger til politiet, ble kodet som legemsfornærmelse mens saken dreide seg m familievold. Ved å benevne saken som familievold, ville Nilofer fått oppnevnt bistandsadvokat, påpeker Spesialenheten.

Politiet valgte ikke å ilegge Nilofers ektemann besøksforbud,og fulgte ikke opp med nytt avhør av ektemannen etter episoden i juni da en patrulje kom til leiligheten. Da Konfliktrådet fikk oversendt saken, reagerte en ansatt på saken fordi hun mente den virket tynn og lite etterforsket.

Spesialenheten har tatt opp vitneforklaring fra tre politibetjenter, en politioverbetjent, en lensmann, en ansatt i konfliktrådet, påtaleleder i politidistriktet og en førstestatsadvokat.

I papirene skriver Spesialenheten blant annet at Nilofer og ektemannen hadde et arrangert ekteskap, og at ektemannen ikke ønsket skilsmisse.