Romjulsstengt lensmannskontor

Melhus lensmannskontor blir stengt i romjula, forteller lensmann Monica Brækken.

I sommer var lensmannskontoret stengt en periode, og nå blir det altså en lukket dør som møter dem som oppsøker Melhus lensmannskontor i jula. Lensmannen forteller at det vil henge en lapp på døra med et telefonnummer, som en kan ringe for å få hjelp eller for å gjøre en avtale om å få møte politiet.

- En kan ringe lensmannskontoret som normalt, og vil få svar, sier Brækken.

