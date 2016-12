-Jo da, Envina skal innføre hytterenovasjon

Innføring av hytterenovasjon blir ikke i år, men i løpet av neste år ifølge daglig leder Erik Fenstad i det interkommunale renovasjonsselskapet Envina.

De tre kommunene Melhus, Midtre Gauldal og Klæbu eier Envina.

Fornøyd med anbudsinteressen Envina skal bygge nytt hovedanlegg, og har hatt anbudsbefaring.

Melhus

– I Melhus blir det 10 punkter for hytterenovasjon, og det blir felles løsninger med svært små luker. Containerne er bare for restavfall, og ikke for bildekk, sier Fenstad.

Fenstad opplyser at Envina jobber med et informasjonsopplegg, og målet er innføring av hytterenovasjon

Midtre Gauldal

Når det gjelder Midtre Gauldal, mener Fenstad at det ikke er tvil om at hytterenovasjon skal innføres også der. Revisjon Midt-Norge slo fast under et kommunestyremøte i Melhus at det vil være lovbrudd å vedta at hytterenovasjon ikke skal innføres. Fenstad sier at rådmannen i Midtre Gauldal har bedt ham om å forberede en sak om innføring av hytterenovasjon.

– Det er ikke slik at de ikke skal ha hytterenovasjon i Midtre Gauldal, men at politikerne ønsker å vite mer før hytterenovasjon blir innført, sier Fenstad.