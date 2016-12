Ikke gi hunden din magesjau i jula

Pinnekjøtt, ribbe og julemat som vi mennesker koser oss med i disse dager, kan fort ende i tragedie om du gir hunden samme maten, melder Tryg Forsikring i en pressemelding.

– Hunder tåler ikke fremmed mat, og julematen er ofte fet med skarpe bein, noe som kan føre til alvorlig magetrøbbel og forgiftning hos hunder, sier pressekontakt Arvid Steen i Tryg Forsikring.

Mat-tabbene som du bør unngå

Julen kan fort bli en slitsom tid for våre hunder. Det er ekstra viktig å ta vare på dem de neste ukene. Da er det flere fristelser i hjemmet enn resten av året.

Mange hundeeiere ender opp hos dyrelege i julen, men de største feilene man gjør som hundeeier, kan lett unngås.

– I tillegg er det en fin tid på året å sjekke om man har dyreforsikring, og hva denne dekker om kjæledyret ditt plutselig må opereres. Prisen for operere en pinnekjøtt-forgiftethund kan fort koste titusenvis av kroner, forteller Steen.

– Forgiftningsskader er det dessverre mange av i disse dager. Erfarne hundeeiere vet at tradisjonell julemat og julesnop for oss mennesker kan være farlig for våre firbeinte venner.

Denne maten er farlig for hunder

Mørk sjokolade er farlig for hunder. Kan i verste fall føre til alvorlig forgiftning. Kakaobønner inneholder teobromin som er giftig for hunder. Alle produkter som inneholder kakaobønner kan derfor potensielt forårsake forgiftning hos hunder

Pinnekjøtt og ribbe er farlig for hunder. Ikke fall for fristelsen å gi hunden din restene fra julemiddagen. I beste fall må du takle en ubehagelig hundediaré, mens hunden har det vondt. Men hunden kan også bli alvorlig syk av julemiddagen din.

Druer og rosiner er også farlig. Vi har fått mange saker hvor hunder har fått akutt nyresvikt. Kun et par druer kan føre til alvorlige mageskader hos små hunder.

Et tips som kan redde mye hvis uhellet først er ute er flytende kulle eller kull i pulverform. Arvid Steen anbefaler å ha dette i huset.

Kull kan hjelpe

Om hunden har fått en lett forgiftning, kan flytende kull hjelpe.

Det hjelper mot løs mage både hos hunder og mennesker.

– Slikt kull har vist seg å være effektivt mot ulike forgiftninger, og du får kjøpt det på apoteket. Det som er bra er at det suger opp giftstoffene, og gjør at de binder seg i magen, sier han.

Dersom hundens allmenntilstand er veldig dårlig, er det på tide å ta kontakt med veterinær,

– Oppfordringen er at dersom du mistenker hunden din for å ha spist noe som kan være farlig, eller ser du at allmenntilstanden er nedsatt, er det viktig å få tak i en veterinærvakt. Ved mistanke om forgiftning kan du også ringe Giftinformasjonen (22 59 13 00 - døgnåpen telefon), sier Steen i Tryg Forsikring.

Denne snacksen er sunn for hunden din:

Hunder skal ikke ha snacks og mat som du koser deg med. Men det er unntak; en hund kan trygt få gulrot, agurk og eple å gnage på. I tillegg finnes det mye godsaker å få kjøpt hos veterinær og dyrebutikk, som er sunt og godt for hunden din.