Stakk av etter bilskade

Ståle Tonning fra Kvål er oppgitt og irritert over at en bilfører har stukket av etter at vedkommende skadet bilen til Tonning.

Knust

- Bilen min sto på en av parkeringsplassene ved Thoragården tirsdag i 19.30-19.45-tida. Da jeg kom bort til bilen, så jeg at baklykta var knust, sier Tonning.

Skaden på bilen utgjør 10.000 kroner. Ingen hadde lagt igjen beskjed om at de hadde vært borti bilen til Tonning, og han har bestemt seg for å få tak i vedkommende for å få personen til å gjøre opp for seg.

Politianmeldt

- Jeg har anmeldt dette til Melhus lensmannskontor. De har bedt meg sjekke kameraet hos Svinsås Auto, og det vil jeg gjøre, sier Tonning.

Thoragården er i Melhus sentrum, og ligger like ved Svinsås Auto.

Tonning har lagt ut melding på Facebook for å høre om noen har sett hvem som var borti bilen, og mange har engasjert seg i saken. Så langt har Tonning ikke hørt noe fra skadevolderen.