Knallhard konkurranse på Støren

Etter at Rema 1000 åpnet dørene til sin nye butikk 17. november, har kundene på Støren tre dagligvarebutikker å velge mellom. Tre lavprisbutikker, som hvert år kniver om å ha de laveste prisene.

Er det plass til tre store lavprisbutikker på Støren?

Vil se på nyåret

Både hos Kiwi og Coop sier de at det er for tidlig å si noe om virkningen av konkurransen fra Rema 1000 ennå. Særlig med den måneden de nå er inni, med julehandelen.

– Jeg regner med vi vil se hvordan det vil fordele seg uti januar – februar, sier Sissel Lorentzen som er butikksjef for Kiwi på Prestteigen.

Det samme sier Rolan Hovstad, som er butikksjef på Coop Extra på Domussenteret.

De opplevde også det samme rett etter åpningen av den nye butikken. Da merket de nedgang i kundemassen, men det normaliserte seg igjen etter en ukes tid.

– Må skjerpe seg

Både Hovstad og Rolan synes det er bra med konkurranse.

– Konkurranse er i utgangspunktet sunt. Da må man skjerpe seg, vi kjemper om kundene.

At det vil merkes at det er kommet en ny butikk, er de klare på. Hovstad tror først og fremst kampen vil stå om service og butikkhåndverk.

– Prismessig er vi jo nesten prikk like.

Dermed blir det avgjørende hvor kunden trives best med å gjøre unna handelen.

Vil øke handelen

Den ferskeste av butikksjefene, er Tom Roger Stamnli, som 17. november åpnet dørene til den nye Rema 1000-butikken på Moøya. Han mener at det må og vil komme flere kunder til Støren.

– Gjennom å ha de tre lavpriskjedene på Støren, stadfester det Støren som et handelssenter. Det vil øke kundemassen, den totale kaken blir større.

Dermed tror han det er rom for alle tre butikkene.

Det handler både om å stoppe handelslekkasjen nordover, og å lokke til seg flere kunder. Flere skal blinke av mot Støren, av hyttefolk og de som kjører på E6’en.

– Det skal bli et attraktivt stoppested opp mot helg, sommer og høytider, sier Stamnli.

Rema 1000 har nå lagt bak seg fem uker med drift, og omsetningen ligger i snitt på én million kroner i uka. Det er bra. Stamnli presiserer at de ikke har noe å sammenligne med, men sier at det er innenfor det budsjettet de har satt opp.

– Vi opplever at kundene tar godt imot oss. Vi har også historikken med at Rema lenge har planlagt å etablere seg på Støren, uten at det har blitt realisert. Og vi tror at den tilknytningen Reitanfamilien har til Gauldalen og Soknedal også virker positivt for vår del.