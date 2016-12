Hvem blir ledergruppa til fylkesrådmann Odd Inge Mjøen?

De nye fylkesdirektørene i Trøndelag fylkeskommune er utnevnt. Tre ledere fra hver av dagens fylkeskommuner blir med i ledergruppa til fylkesrådmann Odd Inge Mjøen. Sistnevnte er fra Hovin, og får Steinkjer som arbeidssted.

Ledergruppa består ifølge ei pressemelding, av:

Ole Tronstad (59) blir assisterende fylkesrådmann, Knut Aspås (48) blir direktør for økonomi og digitalisering Vegard Iversen (46) blir direktør for utdanning, Karen Espelund (55) blir direktør for kultur, Trude M. Nøst (47) blir direktør for plan og næring og Erlend Solem (49) blir direktør for samferdsel.

- Vi har fått en meget kompetent ledergruppe, som jeg er helt trygg på vil arbeide for gode tjenestetilbud for Trøndelag i årene framover, uttaler fylkesrådmann Odd Inge Mjøen i pressemeldinga.



Mjøen er ansatt som fylkesrådmann for Trøndelag Melhusbyggen skal lede den nye fylkeskommunen, og han belager seg på å pendle mellom Hovin og Steinkjer.

Ifølge pressemeldinga skal alle sentrale administrative funksjoner som hovedregel, ha ansatte både i Steinkjer og Trondheim. Fylkesrådmannen skal ha tilhold i Steinkjer. Alle lederne skla ha hele Trøndelag som sitt ansvarsområde.