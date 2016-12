Kritisk til Høyre i E6-saken

- Jeg er skuffet over mitt gamle parti. Høyre må slutte med å tegne et glansbilde av E6-bygginga i Trøndelag, sier tidligere varaordfører Sigmund Gråbak.

Gråbak har tatt kontakt for å si hva han mener om at Nye Veier ikke har satt E6 mellom Melhus og Ulsberg på prioriteringslista slik Trønderbladet tidligere har omtalt. I fjor ble Gråbak valgt inn for Melhuslista i Melhus kommunestyre, og før den tid var han i Høyre. Hans tidligere parti vraket Gråbak fra topplassen, og Gråbak meldte seg ut av Høyre.

Nå er den tidligere Høyre-mannen kritisk til at Høyre snakker om veipenger til Trøndelag selv om ingenting kommer til E6 sør for Trondheim. Høyre støttet opprettelsen av det statlige selskapet Nye Veier, og Gråbak synes det er flott at Nye Veier skal bygge veier med lav kostnad og effektivt.

Overstyring

Derimot mener han at politikerne skal overstyre Nye Veier, og han ber regjeringa gripe inn overfor Nye Veier.

At Nye Veier mener at ny E6 Melhus-Ulsberg har lav samfunnsnytte, synes han er uforståelig.

- Trafikken øker, og det skjer ulykker og ras. Nesten alle varer som skal til Trondheim, kommer sørfra, sier Gråbak.

Tunneldirektivet

Stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten (H) som har kommet med mangt et valgkamputspill sammen med Sigmund Gråbak da han var i Høyre, synes kritikken Gråbak kommer med er uberettiget.

- Hvis han mener at klattvis utbygging i stedet for helhetlig utbygging av strekninga er det beste, er jeg ikke enig med ham. Vi må ha tillit til fagfolk, og det kom ikke som noen overraskelse at E6 Ranheim-Værnes må komme først på grunn av EUs tunneldirektiv, sier Aarbergsbotten.

Aarbergsbotten mener at politikerne ikke skal overstyre Nye Veier, og hun mener OPS-bygginga av E39 mellom Øysand og Thamshavn er et eksempel på at fagfolk bør styre.

- Ingen har sagt at E6 sør skal bli utsatt i det uendelige. Nye Veier prioriterer to ganger i året. Planarbeidet for E6 sør er ikke ferdig ennå, og det er årsaken til at E6 Melhus-Ulsberg ikke ble prioritert. Jo raskere reguleringsplanene blir ferdig, jo raskere kan strekninga bli bygd, sier Aarbergsbotten.

Soknedal

Aarbergsbotten viser til at det skal bygges ny E6 i Soknedal, og hun regner med at det vil skje i 2017. Når kvalitetssikringa er ferdig, noe som skyldes at E6 fikk en prislapp på over 750 millioner kroner som følge av tunnelen, kan bompengeproprosisjonen behandles av Stortinget. Ut fra signaler Aarbergsbotten har fått, skal kvalitetssikringa være ferdig på nyåret.

Regjeringa har satt av bare 20 millioner kroner til ny E6 i Soknedal.

- Hvis vi ser at det blir for lite penger til byggestart i 2017, skal jeg gjøre mitt til å få etterbevilget i revidert statsbudsjett, sier Aarbergsbotten.