Slik kan dere få flere i arbeid NHO!

Meninger

Leserinnlegg skrevet av Håvard Veimo , avdelingsleder, NITO Nord-Trøndelag,

Stein Olav Braa, avdelingsleder, NITO Sør-Trøndelag (NITO - Norges Ingeniør og Teknologorganisasjon)

Nylig deltok vi på et møte med NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund i Oslo.

Her tok vi opp paradokset at næringslivet melder om stor mangel på kompetanse innenfor IT- og ingeniørfag samtidig som det er flere tusen arbeidsledige innenfor de samme feltene.

Mangel på folk rammer inntjeningen til bedriftene, og bak ledighetstallene skjuler det seg mange tunge stunder og personlige tragedier.

Skogen Lund delte vår bekymring og ba oss ta opp dette med NHO lokalt for å få «sus i serken» som hun sa.

Her i Trøndelag er det NHOs regionsdirektør Tord Lien som er ansvarlig.

Arbeidsledighet, og da spesielt langtidsledighet er noe av det verste som kan ramme et menneske.

NITOs ledige medlemmer er tydelige på at de både er villige til å flytte og tilegne seg ny kompetanse for å komme i jobb.

Jeg tror ikke våre folk er unike her. De aller fleste av de som blir rammet av ledighet har lyst på å jobbe, og da er det ingen grunn til at norske arbeidsgivere skal slite med å skaffe kompetanse. I lys av dette har vi her noen konkrete råd til NHOs bedrifter for å få folk i arbeid:

- Ikke automatisk legg bort søknader fra de over 50 år.

- Ikke automatisk legg bort søknader hvor norsken ikke sitter hundre prosent.

- Ikke automatisk legg bort søknader fra unge og nyutdannede søkere.

- Ikke automatisk legg bort søknader fra kandidater som ikke har akkurat erfaringen og spisskompetansen du ser etter.

- Ikke automatisk legg bort søknader fra søkere som ikke bor i Trøndelag.

Følger man disse rådene, og tar jobben med å utvikle disse arbeidstakerne vil de garantert betale tilbake med solid innsats, lojalitet og entusiasme. Og det er ikke bare arbeidsgiverne som vil nyte godt av flere ingeniører i arbeid.

I TNS gallups undersøkelse fra 2015 er det ingeniører folk flest mener er den viktigste yrkesgruppen for nye arbeidsplasser og verdiskaping i Norge.

Trøndelag har ikke råd til å la ingeniører gå ledig. Tar du og NHO ballen, Tord Lien?