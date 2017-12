Takk fra Narvas venner

Meninger

Leserinnlegg skrevet av Oliv Gjesmo, for Narvas venner Støren

6. oktober ble det lastet en trailer. Øysten Digre sendte med en fyrkjele og betalte en del av transporten. Takk til ham. Takket være Grasrotandelen og alle dere som FRIVILLIG gir penger når dere leverer varer, klarer vi å sende én hjelpesending for året. Og takk til de som stiller opp for å laste trailer og de som hjelper til gjennom året. Vi fikk tilbud fra Ivar Dale som hadde ledig plass på trailer han skulle sende, og vi fikk sende med gratis julegaver. Alt det dere har strikket, kasser med ulltepper og varme klær. Takk til han for det.

Vi starter på igjen siste mandag i april med mottak (blir annonsert).

Ønsker alle ei trivelig jul og et fredfylt nytt år!