En viktig del av livet

Meninger

Leserinnlegg skrevet av Marie Husby Valland, 1. nestleder Trondheim Unge Høyre

I løpet av de siste fire årene har Høyre jobbet for å forbedre rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, altså utviklings- og funksjonshemmede. Blant annet ble retten til brukerstyrt personlig assistent (BPA) lovfestet. Selv om kommunene har fått bevilget penger til dette, har ikke Arbeiderpartiet valgt å prioritere det.

Rådmannen i Trondheim har fått flere henvendelser fra flere som har krav på BPA, men som ikke har fått det innvilget. De fleste av disse har fått medhold i sine saker, men det skal da ikke være nødvendig å måtte sende inn en klage før man får retten sin. BPA øker valgfriheten til enkeltindividet i hverdagen. Istedenfor å kun få hjelp til vask av hus, matlaging og stell, kan man nå få dra på bytur, kino eller skogstur. Hverdagen deres er forandret til det bedre.

For de som har rett til BPA, vil livet deres bli snudd på hodet når de får en personlig assistent. Da får man ikke lenger bare hjelp til gitte tidspunkt på dagen, men de får en valgfrihet. Nå kan man velge å dra på sportsarrangementer, kino, bytur eller hva enn de ønsker. I tillegg har de en større mulighet til å kunne jobbe og bidra i samfunnet. En rapport fra Statens helsetilsyn viste at spesielt utviklingshemmede ikke får gode nok tjenester. Derfor er BPA så viktig; alle bør få lov til å være en ressurs for samfunnet, selv om de kanskje trenger litt ekstra hjelp.

Det er helt forkastelig at et parti som Arbeiderpartiet ikke prioriterer de som trenger det mest. For brukerne kan en personlig assistent være forskjellen på å eksistere og å leve. Alle mennesker er like mye verdt. Da burde det være en selvfølge at alle skal kunne leve – ikke bare eksistere!