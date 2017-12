Ja til et yrende folkeliv og et bilfritt sentrum i Melhus

Meninger

Leserinnlegg skrevet av Eirik Grøseth Sund, Arbeidersamfunnet «Asbjørn»

Endelig skal vi få en sentrumsplan som er oppdatert og mer framtidsrettet. Dette kommer til å bli den store snakkisen i vinter og neste sommer. Vi håper at det blir en snakkis med positivt fortegn.

Vi mener vi nå har et fantastisk godt utgangspunkt for å forme et Melhus sentrum for framtiden.

Under arrangementet “Fremtidens sentrum” i begynnelsen av september i år mottok Melhus kommune over 400 kreative skriftlige innspill!

Arrangementet var svært godt besøkt og det vitner om et stort engasjement, og nå er det viktig at de som skal bearbeide forslagene som senere skal behandles av politikerne, tar innspillene fra kommunens innbyggere på alvor.

Grønn lunge

Over flere år har vi hørt venner, familie, naboer og andre snakke om hvor lite trivelig det er i sentrum, “hvorfor har man ikke lagt til rette for en park?”.

Slik er det fortsatt, et stort flertall av innspillene handler om et ønske om en grønn lunge i sentrum, kanskje med en paviljong med scene der man kan lytte til lokale aktører; som skolekorps, janitsjaren, artister av forskjellig slag og kulturskolen.

En plass man kan møtes selv om butikkene ikke er åpne.

I Arbeidersamfunnet Asbjørn støtter vi dette 100 prosent! Det er på høy tid at det blir konkretisert og realisert. Vi mener den midlertidige parkeringsplassen mellom Melhuset og Idegården vil være ypperlig til formålet.

Parkering under bakken

I tillegg er vårt primære ønske å få til mange parkeringsplasser under jorda, og som vi vet er det gratis å ønske seg, for vi vet at det er et stort økonomisk løft å få til det. Skulle vi ikke klare det er det et godt alternativ å bygge parkeringshus, for vi kan ikke lenger la parkeringsplassene dominere sentrumsbildet.