- Det er uforsvarlig å gjennomføre kuttene mange nå tar til orde for

Meninger

Skrevet av Lars Jonli, leder i Midtre Gauldal Arbeiderparti

Midtre Gauldal Arbeiderparti reagerer på en budsjettdiskusjon som etter hvert har blitt en diskusjon om eiendomsskatt og ikke om tjenestetilbudet vi tross alt er ansvarlige for å holde på et forsvarlig nivå. Det oppfattes også som betenkelig at formannskapet sender rådmannens budsjettforslag tilbake for å «omstille» det til 2 promille eiendomsskatt. Slik vi ser det har rådmannen gjort sin plikt og lagt frem et forsvarlig budsjett i balanse med eiendomsskatt ut fra dagens nivå. En diskusjon om nivået på eiendomsskatt er en politisk avgjørelse som inngår i det lokalpolitiske handlingsrommet i en kommune.

Det fremstår i media som at dagens posisjon vil tilpasse tjenestetilbudet til eiendomsskatten og ikke motsatt. Det er noe Arbeiderpartiet ikke ønsker å være med på. Hele diskusjonen blir snudd på hodet. Vi mener at man må diskutere nivået på tjenestetilbudet og at eiendomsskatten blir et resultat av hva som må til for å få et forsvarlig tjenestenivå. Et forsvarlig tjenestenivå har større betydning for attraktiviteten til Midtre Gauldal som bokommune enn nivået på eiendomsskatten. Gode tjenester innen skole, oppvekst, helse og kultur er avgjørende for å fremstå som en attraktiv bokommune.

Arbeiderpartiet har ikke brukt valgkampen til å love en nedjustering av eiendomsskatten. Vi har vært klar på at et forsvarlig og fremtidsrettet tjenestetilbud er målet. Vi skal selvfølgelig være kritisk i forhold til pengebruk og følge utviklingen med sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet svært nøye. Det er en klar målsetting at pengebruken skal ned på nivå med sammenlignbare kommuner, men dette er ikke gjort over natten.

Frp nekter å beholde eiendomsskatten Frp og Senterpartiet virker bestemt på at tøffe kutt er nødvendig, mens KrF heller mot å beholde eiendomsskatten.

I disse tider foregår en stor omstillingsprosess i hele kommunen. Dette spesielt innen pleie og omsorg. Denne prosessen har som formål å gjøre oss i stand til å møte de utfordringer vi står foran. En slik prosess må være forsvarlig og kan ikke forventes gjennomført i et høyere tempo enn det som gjøres i dag. Vi føler oss trygge på at våre medarbeidere skal klare denne omstillingen, og vi ønsker ikke å sette den over styr med et kutt som i verste fall kan havarere prosessene. Det er viktig å huske at pleie og omsorg i dag og i fremtiden vil være noe helt annet enn det var for bare 10 år siden. En vesentlig utfordring fremover vil være å gjøre seg attraktiv nok for å kunne tiltrekke seg god fagkompetanse som er avgjørende for at innholdet i tjenestetilbudet skal bli bra.

Arbeiderpartiet mener det er uforsvarlig å gjennomføre kuttene mange nå tar til orde for. Det er svært viktig å huske at pleie og omsorg og oppvekst tilsvarer ca. 70 % av driftsbudsjettet så det sier seg selv hvor det vil slå hardest ut. Vi vil ikke akseptere et kutt som rammer de svakeste.

Vi er fullstendig klar over at det å kjempe for dagens nivå i eiendomsskatt er dårlig valgflesk, men ansvarligheten for tjenestetilbudet for våre innbyggere er viktigst.