Norge må øke tempoet på digitaliseringen

Meninger

Debattinnlegg skrevet av Mari Holm Lønseth, digitaliseringspolitisk talsperson i Høyre

Da er det ekstra viktig at vi effektiviserer offentlig sektor og frigjør ressurser til å gi gode tjenester til befolkningen.

Her spiller digitalisering en nøkkelrolle.

Når vi digitaliserer tjenester, så frigjør vi ressursene slik at vi kan bruke penger på mer kunnskap i skolen, raskere og bedre helsehjelp og bygging av mer vei og bane.

Digitalisering gir også bedre tjenester, både fra offentlige og private aktører. Digitale hjelpemidler sørger for at barn lærer mer på skolen.

Digitalisering av statlige skjemaer frigjør nesten én milliard kroner for næringslivet.

Innføring av nettapoteker gjør at folk kan få reseptbelagte medisiner på døra fremfor å stå i kø på apoteket.

Vi er nest beste digi-land

EU har kåret Norge til Europas nest beste land på digitalisering. Vi er et av de landene som har kommet lengst i digitaliseringen av offentlig sektor og høster også internasjonal anerkjennelse for dette. Høyres prioriteringer for å holde tempoet oppe i digitaliseringsarbeidet:

1. Brukeren må være i sentrum. Det offentlige skal gjenbruke informasjon, fremfor å spørre om den samme informasjonen flere ganger.

2. Personvern og informasjonssikkerheten må ivaretas. EUs nye personvernregelverk dytter også Norge et viktig skritt fremover.

3. Digital innovasjon sørger for gode rammebetingelser for næringslivet, færre hindringer for digitalisering og nødvendig digital infrastruktur.

4. Stat og kommune må benytte felles løsninger som dekker like behov.

Digitaliseringsarbeidet tar aldri slutt

Teknologiutviklingen går raskt, og det er fortsatt mye som gjenstår. Vi har alle ansvar for å fortsette digitaliseringen. Vi trenger samarbeid og koordinering og at alle ledere tar det lederansvaret som digitalisering er. Politikernes jobb er å legge til rette for innovasjon og videre digitalisering. Digitalisering av offentlig sektor vil gi folk bedre tjenester og et fortsatt konkurransedyktig næringsliv.