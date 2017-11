Meninger

Leserinnlegg skrevet av Einar Gimse-Syrstad, gruppeleder Arbeiderpartiet, Mikal Kvaal, gruppeleder Høyre, Anna Lina Mørreaunet Holm, gruppeleder Kristelig Folkeparti

Vi ser nå med glede at plassering av ny Gimse skole snart er avgjort, og at alle politikerne er enige om at Monstuflata er et godt og riktig valg.

Et like godt og riktig valg i den forbindelse er at det bygges en flerbrukshall med to hallflater i tilknytning til skolen.

Med ny Gimse skole med flere elevplasser, ungdomsskole og en videregående skole som også har store utbyggingsplaner, vil det være stort behov for mer hallplass.

En flerbrukshall med to flater blir et stort pluss og samlingspunkt for alle som på dagtid eller kveldstid befinner seg på det store skoleområdet, som det etter hvert blir.

En flerbrukshall, som selvfølgelig skal brukes til forskjellige ballidretter, men som også kan brukes til mange andre aktiviteter, både av idrettslig og kulturell karakter.

I tillegg kan vi også tillate oss å drømme om at dette kan bli en samlingsplass for hele kommunen, kanskje til og med vi kan etablere en ungdomskafe, drevet av ungdommene selv her? Det er bare fantasien som kan stoppe oss i forhold til hva en slik flerbrukshall kan brukes til, og hva den vil ha å si for alle innbyggere i Melhus Kommune.

Vi vet at skole og hall er et stort økonomisk løft for kommunen, men vi er overbevist om at det er riktig å bygge to hallflater samtidig som skolen bygges.

Så får vi sammen finne ut hvilke tilskudd og støtteordninger vi kan skaffe til veie for å få realisert dette, og i tillegg finne ut hvilke inntjeningsmuligheter vi har på en slik hall, ved å bruke det nettverket vi har i fylket, Stortinget og regjering for å få dette til på en økonomisk forsvarlig måte.