Er det ikke på tide å innse at snøscooteren er et nyttekjøretøy?

Meninger

Kronikk skrevet av Jon Egil Busklein

Administrasjonens forslag til nytt vedtak om snøscooterløyver som skal gjelde i perioden 2018-2022 i Melhus:

«Det ønskes tilbakeføring av maksantall turer ved hvert løyve for å begrense ulovlig kjøring. Dispensasjonen skal være frakt av nødvendig bagasje og utstyr, og ikke til rekreasjon.

Det betyr at hovedformålet med snøscooterkjøringen skal være frakt, men det er greit med en ekstra passasjer hvis det er plass til det. Maks antall turer foreslås satt til 10 turer per sesong, slik tidligere retningslinjer har hatt før (siste 2010 - 2012). Kjørebok skal føres. Denne skal være skriftlig og skal medbringes under transporten. Det er for øvrig ikke bundet kjørebok til registreringsnummer, men til hytte. Dette gjør at det ikke behøver nytt løyve ved bytte av snøscooter, men at destinasjonen forblir den samme.

Leiekjøring: Det er ønskelig med større kapasitet i forhold til leiekjøring for å få ned antall scooterløyver. For 2016/17 sesongen ble det utstedt 6 løyver hvorav to innrapporterte kjøreboken i vår med antall turer. Ved større bruk av leiekjøring og mindre private løyver vil snøscooterbruken bli mer forsvarlig. Det vil bli mindre bruk av snøscooter og det vil bli mindre ulovlig kjøring i forhold til loven og forskriften. Det vil i tillegg bli tatt bedre hensyn til dyreliv.»

Betraktinger rundt forslaget: Hyttefolket kan bruke hyttene sine så mye de ønsker ellers i året, men om vinteren skal det legges begrensninger. Hva er såproblematisk om vinteren i forhold til sommeren?

Det kjøres bil etter vei hele sommerhalvåret. Hyttene brukes av flere familiemedlemmer og det er ofte flere biler pr hytte i områdene. Folk jobber til ulike tidspunkter og travle familier har ofte aktiviteter i helgene som gjør at en må bruke flere biler for å få dette til å gå opp. Det er mye mer av biltrafikken om sommeren enn snøscooterbruken på vinteren.

Snøscooterne kjører på den samme veien som bilene bruker på sommeren, eneste forskjellen er at veien er snødekt. Er det ikke på tide å innse at snøscooteren er et nyttekjøretøy for hyttefolket på linje som bilen om sommeren?

Det stilles ikke spørsmål om nyttekjøring med bil, og jeg ser ikke forskjellen? Det er mange hyttebrukere som er avhengig av snøscootertransport på vinteren for å kunne bruke hyttene. Turene frem til hyttene er og blir en transportetappe både sommer og vinter. Ikke alle er i stand til å gå på ski i flere kilometer for å komme frem.

Synes Dere begrensninger dere foreslår fører til mer friluftsliv i utmark? Dere stigmatiserer hytteeierne ved å begrense tilgang til hyttene. Å tro at leiekjøring betyr mer forsvarlig kjøring ser jegingen dokumentasjon på. «Forsvarlig kjøring», hva legger Dere i det? Leiekjøring fører til dobbelt så mye kjøring, da leiekjøreren må returnere til start for hver tur han kjører for noen. Også var det dyrelivet da; tas det bedre hensyn til dyrelivet om sommeren enn vinteren? Har Dere noen dokumentasjon på det?

Det er ikke hyttefolket som utgjør ulovlig kjøring med snøscooter i utmarka, derfor ber jeg Dere holde hyttefolket utenfor dette.

Dere har selv valgt å utsette dette med utredningen av lovlige snøscooterløyper i Melhus kommune, dette på tross av politisk flertall for løyper.

Med lovlige snøscooterløyper får Dere bukt med den ulovlige kjøringen som Dere beskriver. Det er sikkert mange som har snøscooter og som ikke har løyve til å bruke den, det er vel det som er utfordringen Deres. Hva har Dere tenkt å gjøre med denne gruppen? Det å straffe hyttefolket ved å gi begrensinger i bruk av hyttene på vinters tid er ikke nøkkelen til å få slutt på ulovlig snøscooterkjøring i utmark.

Jeg ser ikke problemet politikere, få i gang lovlige snøscooterløyper slik som Tydal, Selbu og Holtålen kommune har fått til.

Løsningen ligger hos Dere og ikke hos hyttefolket.