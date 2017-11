Meninger

Leserinnlegg skrevet av Rita Løberg

Vedtak om nei til kryss i Losen vil gi store negative konsekvenser for alle innbyggerne på vestsida.

Først og fremst en bråkete firefelts motorvei som nærmeste nabo. Ei stor omstilling. Dernest verditap på bolig og eiendom i området på hundretusener til millioner.

Høyre er mest opptatt av laksen som skal fram og behovet for ei transportåre gjennom Trøndelag, men skal de kompensere huseiere og grunneiere for verdifall og ulemper, eller sender de regninga for innsparing til innbyggerne?

Og er Senterpartiet mest opptatt av Ler, mens de på vestsida kan seile sin egen sjø?

Tenker noen på menneskene og den tøffe tida de får med bygging av vei og fraflytting?

Ønsker politikerne å koste problemet under teppet og late som det ikke finnes?

På tide noen tar ansvar og tenker på folk, ikke kjøretid, landbrukseiendom og laks.

Hvem vil hjelpe beboerne og hva slags tiltakspakker må til for å opprette grendene på vestsida?