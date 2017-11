Tror ikke jeg hadde ønsket kryssløsning om jeg hadde vært lersbygg

Meninger

Leserinnlegg skrevet av Øystein Digre

Jeg har nok på meg flere hatter når jeg nå uttaler meg om denne saken.

Som lastebileier er jeg naturlig nok opptatt av å ha best mulig veg fortest mulig. Jeg mener at denne gang er det «vår tur», altså E6 mellom Støren og byen, det er sterke krefter som ønsker å forpurre dette ved å prioritere E6 nord og da utsette E6 sør i minst 15 år. Jeg er også opptatt av at den nye vegen ikke trenger å bli dyrere enn strengt tatt nødvendig da det er brukerne som i høy grad skal betale dette tilbake. Da er en besparing på kryssløsning på 400 millioner ikke å forakte.

Som kommunestyre- og formannskapsmedlem for KrF i Midtre Gauldal vil jeg bønnfalle politikerne, og spesielt KrF i Melhus til å sende en tanke til nabokommunen før dere bestemmer dere. I vår kommune vil vi etter alt å dømme miste vår største private arbeidsplass innen få år. Åra som kommer blir utfordrende, og vi trenger all den positive utvikling vi kan få, boosten som en ny og raskere E6 kommer her til å være veldig viktig.

Og hadde jeg bodd i bygdene Kvål, Ler, eller Lundamo tror jeg sannelig ikke jeg ville hatt bru da heller, i hvert fall ikke etter dagens plan og tegninger. Veldig mye dyrkajord vil ryke, dette i tillegg til det som allerede ryker på andre sida. Så må dere tenke på at det er ikke om å gjøre at det blir altfor lite trafikk på gamlevegen, dette vil gå utover vedlikeholdet.

Alle er vi vant med at dagens E6 alltid er godt strødd og brøytet, ny asfalt kommer på stadig vekk, og mye av strekningen har gatelys. Tro ikke at alt dette er selvfølgeligheter om vegen får minimalt med trafikk.

Dagens E6 er en bra veg, viktig at vi steller oss slik at det fortsatt kan bli en god gammel-E6.