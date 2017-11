Ja til Ler!

Meninger

Leserinnlegg skrevet av Frits Arne Haugen, gruppeleder og lokallagsleder i Melhus Sp, og Jorid Oliv Jagtøyen, 1. kandidat i Melhus Sp og fylkesleder i Sør-Trøndelag Sp

Senterpartiet er et samferdselsparti, et jordvernparti og et parti for distriktene. Vi vil ha en raskest mulig realisering av ny E6 inn til Trøndelag – for næringsliv, trafikksikkerhet og bomiljø i våre sterkt trafikkbelastede grender. Vi vil ikke være med på å utsette vegbygginga i 8 nye år på regionens viktigste transportåre. Vi vil ikke bidra til at enda flere trafikkulykker skjer på Norges mest ulykkes baserte strekning.

Ber Melhus bøye av om Lerkrysset Fylkesordfører Tore O. Sandvik mener at Melhus kommunestyre må frafalle kravet om kryss på Ler.

Rennebu og Midtre Gauldal har tatt sine kostnadsreduserende tiltak, og nå er det Melhus sin tur. Kommunene har alltid stått sammen og jobbet hardt for å få Melhus - Ulsberg realisert.

Beboere på Søberg, Kvål og næringslivet på Hofstad fortjener at vi bedrer den uholdbare situasjonen de er oppe i nå, med trafikk, kø, omkjøring, støy og støv.

Jokeren vakler om Lerkrysset Kristelig Folkeparti har fått mange henvendelser etter at partiet stemte for Lerkrysset, og partiet er jokeren når kommunestyret skal si ja eller nei til Nye Veiers spareplan.

Senterpartiet setter jordvernet høyt, og vi mener at den avkjøringen som er vist til på Ler - er uhensiktsmessig og tar altfor mye dyrkajord. Vi tror heller ikke den kommer til å bli en optimal løsning.

Vi tror ikke at et kryss på Ler vil styrke Ler sentrum. Det som vil skje er at næringsliv og handel vil flytte både fra Ler og Lundamo og over til Losen. Dette fører til et enda større forbruk av dyrkajord, samt at vi tømmer tettstedene for viktig handel og service.

I denne saken styrker vi tettstedene Lundamo og Ler mer med å si NEI til kryss, vi støtter også distriktskommunene oppover dalen som er avhengig av ny E6 for å opprettholde og styrke næringsliv og bosetting.

Når ny E6 blir bygd, vil 10.000 biler og lastebiler flyttes ut av sentraene, og lokaltrafikken på ca 3000 biler blir igjen. Da åpner det seg nye muligheter for næringsutvikling. Det blir gode bo- og oppvekstsvilkår i fredelige omgivelser, med gode og nye skoler og barnehager og et yrende idrettsliv. Landbruket får ro til å utvikle tilleggsnæringer og være kreative.

Dette vil bli Trøndelags nye Gyldne Omveg!

Dette sier vi ja til – et løft for Ler og Lundamo, en nødvendighet for næringslivet på Hofstad og beboerne på Søberg og en nødvendighet for regionen.

Lokale politikere har ansvaret – og det skal vi ta.