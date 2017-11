Hvordan drive billigere, men samtidig like bra?

Meninger

Kronikk skrevet av Harald Rognes, varaordfører/ Bygdelista

Varaordfører har hatt sykefravær og liten mulighet til å profilere Bygdelistas syn i prosessen så langt, og vil derfor kort kommentere vårt syn på noen viktige oppgaver for kommunen:

Eiendomsskatt. Da vedtak om 2 promille ble gjort i forbindelse med budsjettbehandlingen des. 2016 var det fin utvikling i folketall i Midtre Gauldal. I løpet av 2017 har folketallet sunket med vel 80 personer. I penger betyr dette iallefall 4.5 mill kr mindre i overføring fra staten. Det er rimelig å ta hensyn til dette når man skal fastsette krav til administrasjonens interne effektivisering. Bygdelista kan derfor gå opp til 3 promille dersom det viser seg at kommunens tjenester til sine innbyggere ellers blir for hardt skadelidende. Dette vil gi kommunen en merinntekt på 3 mill kroner.

Moen håper at melhuspolitikere snur om Lerkrysset Ordfører Sivert Moen tror melhusordføreren kjenner presset fra en region.

Bo- og dagsentrene. Bygdelista mener at det skal være drift med døgnbemanning ved Singsås og Soknedal bo og dagsenter. Dette er nedfelt i samarbeidsavtalen mellom Sp, H, Frp og BL.

I Soknedal skal det være kjøkken som når aktuelt også kan levere et varmt måltid ved barnehage/skole i Soknedal.

Ved Budal Bo- og dagsenter skal det være nattevakt når det er personer fra nærområdet som trenger avlastingsopphold.

Midtre Gauldal sykehjem. Bygdelista var uenig i reduksjon av siste reduksjon i antall sykehjemsplasser fra 66 til 60. Egentlig virker det som vi trenger dette volum, og det er uheldig å blande "friske" hjelpetrengende med disse med betydelig demens. Da sykehjemmet ble drevet med 76 pleieplasser var bemanningen iflg. det opplyste ca 70 årsverk inkl. kjøkkenpersonalet, og det er hardnakkede rykter om at antall årsverk ikke er gått vesentlig ned etter at det ble 6o plasser.

Da var det 4 nattevakter og det er det også idag.

Avlyser kommunestyremøtet Det er for få saker.

Her tillater Bygdelista seg å spørre rådmannen om hva som er riktige opplysninger? Dette vil også medføre at vi kan få større gebyr for ferdigbehandlede pasienter fra sykehus.

Generelt mener Bygdelista at alle forslag som går i forhold til å ta vekk behandlingskompetanse(fys.ter.peut/aktivitører o.l) er forfeilet politikk på alle disse enheter som her nevnt.

Midtre Gauldal-skolen. Ytterligere kutt på kr 500.000.- for 2018 utgår, jfr. rådmannens notat datert 081117 som bestilling på formannskapets vedtak om ytterligere sparetiltak på 6 mill kr som følge av formannskapets vedtak om eiendomsskatt på 2 promille.

Investerer seks millioner på Støren Envina har investert seks millioner kroner i ny gjenvinningsstasjon, og venter fortsatt vekst i avfallsinnlevering.

Bygdelista foreslår at finansiering søkes gjennom eiendomsskatt på 3 promille.

Bygdelista tror på konseptet med et varmt måltid i barnehage/skole og vil arbeide for at dette kan bli hverdagen også hos oss.

Kirke. Ytterligere kutt på kr 500.000.- for 2018 utgår, jfr. rådmannens notat datert 081117, kfr.ovenstående. Bygdelista vil ikke være kjent av at vi ikke har begravelsesklokker, stell på kirkegårdene sommers tid mm.

Byråkrati. På tross av at at den administrative ledelse i kommunen hvert år klager over nedskjæringer er det ut fra våre opplysninger totalt 25 flere årsverk i kommunen fra år 2015 til 2016.

Det er viktig at ledelsen legger opp til at "papirflytterne" bruker mest mulig av sin tid på å produsere konkrete tjenester som innbyggerne våre har etterspurt, og at man kun møtes når man har "noe å snakke om".

Ja, dette er altså noen tanker som forteller om hvordan vi ønsker at utviklingen i Midtre Gauldal skal være.

Innbyggerne må gjerne tipse oss hvis de har tanker om hvordan drive billigere, men like bra.