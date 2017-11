Fremdrift i E6 Sør krever politisk lederskap

Meninger

Leserinnlegg skrevet av Stine Estenstad (H), varaordfører i Melhus

Dette fordi vi vet at gode veger sikrer at hele regionen kan tas i bruk, trygger næringsliv og bosetting i distriktene. Samtidig har vi ønsket å få en god veg igjennom kommunen vår.

Nye veier skal nå bygge ut E6 til en trafikksikker firefelts motorveg fra Ulsberg i sør til Åsen i nord, en samlet strekning på 108 kilometer. Utbyggingen vil forkorte reisetid, og stimulere til vekst og utvikling i en region som samles til et fylke fra 1. januar 2018, med til sammen 450 000 innbyggere. Nye veier er tydelig på at tidlig byggestart er mulig å oppnå under forutsetning at kryssløsning ved Ler tas ut av planen.

Da er det meget betenkelig at Melhus Arbeiderparti, Melhuslista og KrF nå setter nødbremsen på i innspurten. Politisk markering kan være greit, men ikke når det setter en viktig trafikksikker motorveg for hele regionen på spill.

Jokeren vakler om Lerkrysset Kristelig Folkeparti har fått mange henvendelser etter at partiet stemte for Lerkrysset, og partiet er jokeren når kommunestyret skal si ja eller nei til Nye Veiers spareplan.

Denne saken engasjerer langt flere enn innbyggerne i Melhus. Innspill til Melhus kommune har kommet fra flere viktige aktører i Trøndelag, sjelden har vi opplevd slik pågang.

Vegforum Trøndelag sier i brev til Melhus sine politikere at ny E6 fra Melhus til Ulsberg vil øke trafikksikkerheten betydelig, og at dette er regionens viktigste transportåre. Næringsalliansen Trøndelag, som er talerør for nesten 4000 bedrifter, fra Vikna i nord til Oppdal i sør, og Melhus næringsforening har kommet med innspill til hva det vil bety for dem med ny veg. De oppfordrer Melhus politikerne til å tenke på trøndelags beste i denne saken da dette anses som særdeles viktig for næringslivet i hele regionen. Ordførere sør for oss er meget bekymret for utviklingen i sine kommuner om Melhus nå setter en effektiv stopper for utvikling av E6 utbyggingen.

Tror ikke jeg hadde ønsket kryssløsning om jeg hadde vært lersbygg Leserinnlegg:Jeg har nok på meg flere hatter når jeg nå uttaler meg om denne saken, innrømmer Øystein Digre.

Denne vegen handler ikke om videre utvikling av Ler som tettsted, det handler om utviklingen av Trøndelag som bo og næringsregion. Konkurranseevnen til Trøndelag som region vil svekkes betydelig ved forsinkelse av E6 Sør. Nå må politikere i Melhus løfte blikket og ta politisk lederskap og sørge for at E6 sør rask og effektivt blir utbygd. Vi har et ansvar større enn oss selv som kommune i denne saken.