E6 kunne vært ferdig i 2023!

Meninger

Leserinnlegg skrevet av Jørn Ove Moen, Lundamo

Hvilke hendelser som spiller inn, og har spilt inn, på forventet tidspunkt for ferdigstillelse er dermed interessant i en slik diskusjon.

Ber Melhus bøye av om Lerkrysset Fylkesordfører Tore O. Sandvik mener at Melhus kommunestyre må frafalle kravet om kryss på Ler.

For prosessen de siste 5 årene kan man se følgende viktige hendelser:

11. september 2012. Kommunedelplan Håggåtunnelen - Skjerdingstad, som legger en innsigelsesfri veilinje gjennom Melhus kommune, vedtas.

18. juni 2013. Nasjonal transportplan 2014-2023, utarbeidet av den rødgrønne regjeringen og som legger opp til ferdigstillelse av E6 i 2023, vedtas.

24. august 2013. Høyre, ved Helleland, Aarbergsbotten og Jenssen, hevder at ferdigstillelse i 2023 er for sent og lover ny E6 på plass i løpet av 7 år, dvs i 2020 eller 2021, dersom Høyre kommer i regjering.

September 2013. Høyre danner regjering sammen med Fremskrittspartiet.

4. mai 2015. Nye Veier AS dannes og får ansvar for en utbyggingsportefølje som skal være ferdig på 20 år, dvs innen 2035. E6 Trøndelag blir innlemmet i denne porteføljen.

Mars 2016: Nye Veier As kommer med sin første prioritering mellom prosjektene. E6 Trøndelag plasseres sist, dvs med ferdigstillelse senest 2035

22. november 2016. Reguleringsplan Røskaft - Skjerdingstad, uten kryss ved Lundamo men inkludert kryssløsning ved Ler, vedtas med overveldende flertall i kommunestyret. Alle reguleringsplaner for ny E6 gjennom Melhus er dermed vedtatt.

21. desember 2016. Nye Veier AS kommer med ny prioritering mellom prosjekter og delstrekninger. E6 Melhus - Ulsberg plasseres nest sist. Ferdigstillelse forventet mot slutten av perioden mot 2035.

I løpet av 2017 kommer Nye Veier AS med forslag til innsparingstiltak på strekningen Melhus - Ulsberg, deriblant fjerning av kryss ved Ler. Det hevdes at en fjerning av krysset vil kunne flytte prosjektet opp og med mulig ferdigstillelse i 2027. Det gis derimot ingen garantier for dette.

Så da kan vi spørre oss om hva det er som gjør at E6 Melhus - Ulsberg kanskje ikke får en så tidlig byggestart som veldig mange ønsker:

Er det kommunens folkevalgte som har gjort alle nødvendige planvedtak, til tross for store vonde kompromisser, og som nå står under et sterkt press for å godta enda større endringer, og det uten at det nødvendigvis hjelper på tidspunkt for byggestart?

Eller er det det faktum at regjeringen tok strekningen vekk fra en høyt prioritert posisjon i nasjonal transportplan og overlot alt ansvar til et selskap uten større muligheter til å påvirke videre beslutninger gjennom demokratiske prosesser?

Uansett hva den enkelte vil svare på dette spørsmålet er det i hvert fall på det rene at vi kunne hatt en ferdig veg i 2023, hadde det ikke vært for at man absolutt skulle etablere det vi etter hvert kjenner så altfor godt som Nye Veier AS.

Og til slutt kan det være betimelig å nevne at det fremkommer i protokoll fra Nye Veier AS sitt styremøte 8. juni 2016 at: "Styret er opptatt av at vi forholder oss strikt til mandatet og ikke dras inn i noen form for politisk spill."

Nei, Nye Veier skal ikke beskyldes for å ha blitt dratt inn i et politisk spill. De har derimot selv startet det politiske spillet og driver det!