Bygg veg for framtida i Gauldalen!

Meninger

Leserinnlegg skrevet av Arne Haukås, Kvål

Det pågår ein kampanje av Nye veier for å droppa nytt E6-kryss på Ler.

Statens vegvesen har siste tiåret bygd gårsdagens veg på to plassar i Gauldalen: mellom Melhus og Skjerdingstad; og så mellom Hovin og Støren (Gylland?). Det fører til at det etter kort tid må setjast i gang ny byggeperiode for å utvida frå 2 til 4 felt.

For Norge som nasjon er det framtidsretta og god investering å byggja veg for framtida, og det er ingen luksus med nok kryss, og 4 felt mellom dei største byane i Norge.

Å bygga vegen i to omgangar medfører dobbel dose av: kostnad, støy, støv, trafikkfare; samt redusert fart og anna ubehag. Nye vegar har planar om å fortsetja slik som Statens vegvesen har gjort det i Gauldalen før.

Å droppa å byggja kryss på Ler no, vil bety at krysset vil tvinga seg fram etter kort tid.

Det er planlagt hundrevis av nye hus på Kvål, Ler og Lundamo, og ilag med eksisterande trafikk av personbilar og godstransport, vil det føra til ulevelege forhold på den gamle E6. I tillegg har me ganske stor transport av grus frå Kvål og Fremo, samt ein viktig vegforbindelse til/frå Klæbu.

Nye veier er frimodige nok til å be dei fleste gauldalingar om å bruka gamle E6, samtidig som me skal betala bompengar for ny E6, ein veg som dei vil byggja for tungtransport og langpendlarar.

Mi oppfordring til alle gauldalingar er: Ja til kryss på Ler/Ja til tidleg byggestart. (send gjerne ein e-post med denne bodskapen til: Post@nyeveier.no )