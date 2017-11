Nye Veier, på nye ville veier?

Meninger

Leserinnlegg av Jørn Ove Moen, Lundamo: Strekningen Melhus–Kvål skal ifølge Nye Veier AS kjøres som egen entreprise, og i forventet reguleringsplan på denne strekningen er det ikke omdiskuterte forslag til sparetiltak.

Ja, da er det vel bare å sette i gang med alle nødvendige prosesser for tidlig oppstart skulle man tro. Men nei, Nye Veier benytter i stedet tidlig oppstart på denne strekningen som pressmiddel for sparetiltak på andre strekninger.

Nye Veiers krav om 20 % innsparing i prosjektene er ikke fastsatt noe annet sted enn hos Nye Veiers egen administrasjon. Et slikt krav fremkommer ikke i noen protokoller, verken fra generalforsamling eller styremøter. Det som fremkommer er at det må arbeides med å gjøre prosjektene mere lønnsomme. Enhver innsparing, om den er på bare 1 %, vil dermed kunne tilfredsstille et krav om at et prosjekt skal bli mere lønnsomt.

Kravet om 20 % innsparing er altså et krav Nye Veier selv har satt for å vise hvor «flinke» de er, og for å bygge under behovet for sin egen eksistens. Et krav om innsparing på en strekning, for tidlig oppstart på en annen, det er bare ufint.