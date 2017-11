Et stort problem at elgen slikker salt

Meninger

Leserinnlegg skrevet av Arvid Basmo

Jeg også synes det er flott å se de store elgene i naturen. Men at elg og annet storvilt lokkes ned til veiene for å slikke salt, ser jeg på som et stort problem, og er veldig trafikkfarlig! For det er ikke sikkert de holder seg bare i veikanten, for de kan plutselig løpe ut i veien og skape farlige situasjoner og påkjørsler.

Og at vegvesenets mann uttaler at dette ikke er noe problem, synes jeg er veldig rart. Men det kan se ut som de er mer opptatt av at det ikke kommer ut for mye negativt om saltet enn om trafikksikkerhet? For de vil vel bare fortsette å pøse på med salt. Salt som bare ødelegger og tærer på alt det kommer i berøring med!

Og for elgen kan det ikke være særlig bra å slikke i seg oljeholdig salt? Og hva skjer med kjøttet på slike elger? Kjøtt som mest sannsynlig blir menneskemat en gang. Så her har vi enda en god grunn for å slutte med saltet!